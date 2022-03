annonse

Dette er de viktigste hendelsene

Den russiske nasjonalgarden har nå full kontroll over kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina, ifølge statlige medier i Russland.

BBC viser til statlige medier i Russland, som siterer en talsperson for den russiske nasjonalgarden, på at kraftverkets ansatte arbeider «normalt», og at medlemmer av den ukrainske nasjonalgarden som forsvarte anlegget, har overgitt sine våpen og er satt fri av russerne.

Japan sender militærutstyr til Ukraina

Japan har sendt skuddsikre vester til Ukraina, en handling som er svært sjelden ettersom Japan må overholde sin pasifistgrunnlov etter andre verdenskrig.

Japans grunnlov medfører strenge retningslinjer som forbyr levering av forsvarsmateriell fra Japan til parter i konflikt, men tirsdag ble retningslinjene oppdatert slik at det nå er mulig å tillate utsendelse av forsvarsutstyr etter ordre fra forsvarsdepartementet.

Det er første gang at Japan har sendt skuddsikre vester utenlands.

6.700 evakuert fra Sumy

Rundt 5.000 ukrainere og rundt 1.700 utenlandske studenter ble evakuert fra Sumy via en humanitær korridor tirsdag, ifølge ukrainske myndigheter.

Sumy er den første av fem utvalgte byer der opprettelse av humanitære korridorer har fungert. Byen ligger rundt 30 kilometer fra grensen mot Russland. Russiske styrker har angrepet byen i flere dager.

Situasjonen i Tsjernobyl forverres

Situasjonen ved det tidligere atomkraftverket i Tsjernobyl er blitt forverret etter at Russland tok det, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Rundt 210 teknikere og lokalt ansatte sikkerhetsvakter har vært på jobb i det nedlagte kjernekraftverket i nesten to uker uten stans fordi det ikke har latt seg gjøre å sende inn nye skift etter at Russland grep kontrollen over anlegget.

De har mat og vann, men situasjonen deres forverres, ifølge IAEA.

I tillegg har ikke IAEA lenger kontakt med overvåkingsutstyr i anlegget. Slikt utstyr gjør det mulig for IAEA å vite at alt kjernefysisk materiale er på plass.

– Jeg er dypt bekymret over den vanskelige og stressende situasjonen som de ansatte står overfor, og den mulige risikoen det utgjør for kjernefysisk sikkerhet, sier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi.

Nye luftangrep flere steder i Ukraina

Russiske kampfly har gjennomført nye luftangrep mot boligområder i Ukrainas østlige og sentrale deler, ifølge ukrainske myndigheter.

Russisk artilleriild har vært rettet mot utkanten av Kyiv, der sivile er blitt tvunget til å gjemme seg mens forsyning av vann, mat og elektrisitet er stanset, ifølge Yaroslav Moskalenko, en offentlig tjenestemann som koordinerer humanitær innsats i Kyiv-regionen.

Han sier beskytningen gjorde det umulig å hente likene av fem mennesker som var blitt drept da kjøretøyet de satt i, ble beskutt i Borodjanka nær Kyiv, samt likene av tolv pasienter på et psykiatrisk sykehus. Han sier også at ytterligere 200 pasienter sitter fast uten mat og medisin.

Ukraina tilbyr statsborgerskap til fremmedkrigere

Fremmedkrigere som drar til Ukraina for å kjempe mot Russlands invasjon, skal få tilbud om ukrainsk statsborgerskap, ifølge ukrainske medier.

– Hvis utenlandske statsborgere er interessert i å få ukrainsk statsborgerskap, legger vår lovgivning til rette for en slik mulighet, sier landets viseinnenriksminister Jevhenij Jenin til ukrainsk fjernsyn ifølge nyhetsbyrået Ukrinform.

Befolkningen i Lviv pakker inn statuer for å beskytte sin historiske arv

Lviv, Lemberg, Lvov – byen vest i Ukraina har gjennom historien hatt mange navn. Nå pakker innbyggerne inn sin historiske arv, som de frykter vil gå tapt hvis russiske styrker angriper.

Byen med 700.000 innbyggere har en rik historisk arv å ta vare på. Gamlebyen i sentrum har siden 1998 stått på FNs verdensarvliste på grunn av sin særskilte arkitektur. Unesco viser blant annet til at bydelen er en sammensmelting mellom østeuropeiske, italienske og tyske tradisjoner og derfor helt spesiell.

