Oljeprisen falt ti dollar på ti minutter onsdag, ifølge E24 som siterer Bloomberg.

Fallet skjedde etter at Ukraina erklærte at de var klare til å inngå kompromiss med Russland, under et intervju med den tyske avisen Bild.

– I hver forhandling er målet mitt å avslutte krigen med Russland. Og jeg er også klar til å ta visse skritt, sier Urkainas president Volodymyr Zelenskyj til avisen.

– Kompromisser kan inngås, men de må ikke være et svik mot landet mitt. Og den andre siden må også være villig til å inngå kompromisser – det er derfor de kalles kompromisser, legger han til.

Straks etter stupte oljeprisen, melder E24. I 19-tiden onsdag ligger prisen rundt 115 dollar.

Prisen på olje er likevel på sitt høyeste siden 2014.

Zelenskyjs parti åpner for å utsette Nato-ambisjoner

Det er ikke helt klart hva Zelenskyj er villig til å inngå kompomiss om. Men Putins krav har gått på en garanti om at Ukraina aldri blir Nato-medlem, samt at Ukraina anerkjenner at Krim er en del av Russland og at Luhans og Donets løsriver seg fra Ukraian.

Partiet til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj antydet tirsdag at landets Nato-ambisjoner kan legges på is. De introduserte en løsning om sikkerhetsgarantier fra naboland og USA. i bytte mot sikkerhetsgarantier fra Russland.

– Alliansen [NATO, red. anm] er ikke rede til å oppta Ukraina som medlem i alle fall de neste 15 årene, og de har gjort det klart, heter det i en uttalelse fra partiet Folkets tjener tirsdag.

Mandag hevdet Russlands regjering at de vil stanse krigføringen umiddelbart hvis Ukraina innfrir visse krav. Ett av disse er at nøytralitet må nedfelles i landets grunnlov.

De andre kravene er at Ukraina legger ned våpnene, formelt gir fra seg Krim-halvøya til Russland og anerkjenner utbryterregionene Luhansk og Donetsk som uavhengige land. Myndighetene i Ukraina har kategorisk avvist dette.

– Vi gir ikke fra oss territorium, understreker Zelenskyjs parti i tirsdagens uttalelse.

Men avvisning av Nato-medlemskapet har blitt ansett som Russlands kanskje viktigste krav. Det vurderes som usannsynlig at Krim uansett kommer tilbake på ukrainske hender gitt den russiske militære overmakten. Det samme er tilfellet med Luhansk og Donetsk.

