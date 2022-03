annonse

Så sent som for to dager siden nektet Vladimir Putin for at Russland skal ha sendt vernepliktige soldater til krigen i Ukraina, men i dag kom sannheten frem.

Det var den offisielle representanten for det russiske forsvarsdepartementet, generalmajor Igor Konashenkov, som i dag kunne bekrefte at Putins påstander ikke stemmer og at vanlige russiske vernepliktige er blitt sendt til Ukraina for å krige.





Blant annet Washington Post har tidligere skrevet at Russland ikke har lov til å sende vernepliktige utenfor sine egne grenser, men i dag kunne det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti bekrefte at vernepliktige soldater virkelig deltar i krigen mot Ukraina,

Igor Konasjenkov fortalte i dag at en rekke tjenestemenn, inkludert vernepliktige soldater, allerede er blitt tatt til fange i Ukraina.

Ifølge Konasjenkov iverksettes det nå omfattende tiltak for å forhindre utsendelse av flere vernepliktige til kampområder i Ukraina og for å få løslatt de som er blitt tatt til fange.

