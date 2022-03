annonse

Alle prosjekter knyttet til elektrifisering av norsk sokkel må settes på vent i lys av strømkrisen.

Det sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

– Om vi nå mister viktige industribedrifter på grunn av høye strømpriser, så kommer de kanskje aldri tilbake igjen, sier Gjelsvik til Klassekampen.

Men Klassekampen påpeker at uten elektrifisering av sokkelen, så kan det bli vanskelig å nå klimamålene Stortinget har forpliktet seg til innen 2030.

Gjeldsvik mener at dette er å bruke skyggelapper og viser til at Norge er en del av et felles europeisk kvotemarked, og at man må finne løsninger som totalt sett er de beste og «ikke se oss blinde på noen løsninger».

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er rasende på Gjeldsvik.

– Jeg skal ikke komme med karakteristikker av Sigbjørn Gjelsvik, men det er et klart brudd med Hurdalsplattformen. Jeg opplever at vi ble enige om elektrifisering av sokkelen da vi forhandlet om Hurdalsplattformen, sier Eide.

Både i Høyre og Arbeiderpartiet er det nå skepsis til elektrifiseringen av norsk sokkel, og Trondheim Ap har sågar gått til det skritt å mene at strømkrisen krever et nytt blikk på «den meningsløse» elektrifiseringen av sokkelen.

