Ole Ingar Ødegård var sorenskriver og øverste leder i Nordmøre tingrett i Kristiansund fram til rettsstedet i Kristiansund ble lagt under Møre og Romsdal tingrett tidligere i år.

– Det vil bli tatt stilling til anke innen ankefristens utløp, sier Ødegårds forsvarer, advokat Halvard Helle, i en kommentar til NTB.

Barnefordelingssak

I 2018 var Ødegård dommer i en barnefordelingssak i Nordmøre tingrett, der en kvinne ansatt i barnevernet som han hadde vært kjæreste med, hadde vært saksbehandler.

Den ansatte kvinnen i barnevernet skrev i en e-post til avisen Tidens Krav i januar i fjor at hun hadde hatt et kjæresteforhold til Ødegård i perioden mars 2012 og til og med juli 2018. Kontakten ble gjenopptatt mai 2019, og forholdet ble avsluttet i midten av november 2020.

Ifølge tiltalen skrev sorenskriveren i en erklæring til lagmannsretten i 2019 at han hadde en privat relasjon til kvinnen til 2015, og at han møtte henne sporadisk så sent som i 2017. Erklæringen skulle brukes som bevis i en sak der retten skulle ta stilling til om Ødegård var inhabil i behandlingen av barnefordelingssaken.

Objektivt uriktig

Påtalemyndigheten mente at sorenskriverens erklæring ikke stemte, og at han hadde en seksuell relasjon til kvinnen i tidsrommet hun oppga i eposten til Tidens Krav. Hordaland tingrett støtter fullt ut påtalemyndighetens syn på saken.

– Objektivt sett har tiltalte gitt en uriktig erklæring når han unnlater å fortelle at han traff henne flere ganger i 2018, minst 20 ganger. Det var heller ikke tilfeldige møter, men avtalte møter, skriver tingretten.

– Tiltalte var seg fullt ut bevisst at forklaringen han skrev, skulle brukes som bevis i ankesak knyttet til hans habilitet som dommer i tingrettens behandling av saken. Det er da uten betydning at tiltalte selv mente at han ikke var inhabil, står det videre i den enstemmige dommen.