Tidligere USA-president Donald Trump fleipet med å male kinesiske flagg på jagerfly og bombe Russland.

Trump talte i New Oreleans til finansielle støttespillere hos det republikanske partiet nylig.

78-åringen fleipet med å male kinesiske flagg på amerikanske F-22-jagerfly og «bombe dritten ut av Russland», skriver Independent.

– Og så kan vi si at Kina gjorde det, også begynner de å slåss med hverandre og vi kan sette oss tilbake og se på, sa Trump.

