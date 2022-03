annonse

17 mennesker er såret i et russisk angrep som rammet et sykehus med fødeavdeling, ifølge lokale myndigheter i Mariupol i Ukraina.

Flere fødende kvinner er blant de sårede, ifølge guvernøren i Mariupol, som siteres av TV-stasjonen Sky News.

– Mariupol. Direkte angrep fra russiske styrker mot fødeklinikken. Mennesker og barn ligger i ruinene. En krigsforbrytelse, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Twitter.

Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder. Bilder som skal være tatt ved sykehuset, viser imidlertid store ødeleggelse.

Pavlo Kyrylenko, en lokal tjenestemann, sier det er ansatte som så langt er bekreftet såret. Foreløpig skal det ikke ha blitt funnet noen sårede barn, og heller ingen drepte.

Piloten som gjennomførte angrepet, må ha visst hva han traff, hevder Kyrylenko. Et bilde fra stedet viser en gravid kvinne som bæres bort på en båre. Sykehusbygningen ser ut til å ha fått store skader.

– Det er få ting som er mer moralsk fordervet enn å rette angrep mot sårbare og forsvarsløse, skriver Storbritannias statsminister Boris Johnson på Twitter etter angrepet i Mariupol.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.

The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022