USA samarbeider med Ukraina for å hindre at russiske styrker tar beslag i biologisk forskningsmateriale som kan benyttes som våpen.

Det russiske utenriksdepartementet hevdet tidligere i uka å ha funnet beviser for at Ukraina var i ferd med å «fjerne spor etter et militært biologisk program i Ukraina», finansiert av Pentagon.

USA bekrefter at Ukraina har laboratorier der det drives biologisk forskning og frykter at russiske styrker skal få tilgang til disse og ta beslag i materiale der.

– Ukraina har biologiske forskningsanlegg og vi er faktisk ganske bekymret for at russiske styrker forsøker å ta kontroll over dem, sa statssekretær Victoria Nuland i Senatet tirsdag, på spørsmål om hvorvidt Ukraina har biologiske våpen.

– Vi samarbeider med ukrainerne om hvordan de kan hindre at noe av dette forskningsmateriellet faller i hendene på russiske styrker, la hun til.

Senator Marco Rubio viste til «russisk propaganda» som hevder at Ukraina, i samarbeid med Nato, planlegger å bruke biologiske våpen.

Nuland advarte mot å tro på dette og slo fast at de eneste som kan tenkes å benytte slike våpen i Ukraina, er Russland.

– Det er en klassisk russisk teknikk å skylde på andre når de planlegger noe selv, sa hun.

