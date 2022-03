annonse

Regjeringen ønsker å innføre en midlertidig lov som skal sikre fortgang i integreringen av ukrainske flyktninger.

Den ferske arbeids- og inkluderingsministeren, Marte Mjøs Persen (Ap), sier til VG at regjeringens første prioritet er at ukrainske flyktninger skal få opplæring i norsk og det norske samfunn så fort som mulig – også før de er bosatt i en kommune.

Ifølge arbeids- og inkluderingsministeren skal loven gjelde både for personer som befinner seg i mottak og for de som bor i private hjem.

– Den midlertidige loven vil gi fortgang i integreringen og bruk av dagens hurtigspor. Det vil sørge for å sørge for at ukrainske flyktninger får opplæring og kommer seg raskt inn i jobb og utdanning, sier Persen til avisen.

Kollektiv beskyttelse og samme rettigheter som etter vanlige asylvedtak

Formålet med å innføre den nye midlertidige loven er å gi de ukrainske flyktningene kollektiv beskyttelse slik at de oppnår samme rettigheter som de ville fått etter et vanlig asylvedtak. Regjeringen vil legge til rette for at ukrainske barn skal få gå i barnehage og på skole, og at voksne skal kunne gjenoppta studier eller begynne i jobb.

– Vi tar også grep for å sikre en enklere kartlegging slik at vi i størst mulig grad får bosatt flyktningene slik at de kan bruke kompetansen sin. Med for eksempel sykepleierutdanning kan det være fornuftig å bosettes i nærheten av et sykehus, sier Persen.

Før krigens utbrudd hadde kommunene rapportert at de kan bosette inntil 7000 flyktninger. Ifølge Persen skal regjeringen ha bedt kommunene undersøke om de kan bosette flere enn de tallene de tidligere har oppgitt og rapportere dette til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) innen i morgen.

