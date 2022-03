annonse

Døde legges i massegrav i Mariupol.

– Minst 1170 mennesker har blitt drept og 47 ble begravet i en massegrav i dag, sa viseordfører Serhiy Orlov onsdag melder Reuters.

På spørsmål om tallet kan bekreftes, svarer president Volodymyr Zelenskyjs presseavdeling følgende:

– Vi har ikke det nøyaktige tallet. Men som foreløpig tall, stemmer det.

Likhusene er overfylt og mange døde rundt om i byen er ikke hentet.

– Vi har ikke gjort og kommer aldri til å gjøre noe som helst slik som denne krigsforbrytelsen, i en av byene i Donetsk- eller Luhansk-regionene, eller en hvilken som helst annen region, fordi vi er folk. Men hva er dere? spurte Zelenskyj retorisk mens han gikk over til russisk for å understreke poenget sitt.

– Barn er begravd under ruinene på Mariupol sykehus etter russisk luftangrep, sier Zelenskiy.

Mariupols myndigheter viser til at rundt 500.000 mennesker er uten lys, vann, varme og kommunikasjon. Flere forsøk på evakuering har sviktet, og Ukrainas ombudsmann Ljudmyla Denisova sa onsdag at byen står overfor en humanitær krise. En planlagt evakueringsrute som går til Zaporizjzja lenger nordvest, har ennå ikke blitt ryddet for miner, skriver NTB.

– I dag er hjertet mitt fullt av sinne. I dag utførte Russland, ledet av president Vladimir Putin, et luftangrep mot en fredelig by og beskjøt et sykehus. De ønsket å ta livene til våre barn, våre kvinner, våre leger, sier Mariupols ordfører Vadym Bojtsjenko.

– Direkte angrep av russiske tropper på fødesykehuset. Barn er under under ruinene. Hvor mye lenger vil verden være en medskyldig som ignorerer terror?, skriver president Volodymyr Zelenskyj på Twitter.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

– Krigsforbrytelse i Mariupol:

– For menneskehetens skyld, gi oss fly, nå! Liv går tapt mens dette vurderes om og om igjen, skriver utenriksminister Dmytro Kuleba i Ukraina på Twitter.

Petrifying war crime in Mariupol. Russian air strike targeted a hospital and a maternity house. We could stop this barbarism by protecting our skies. For the sake of humanity, provide us with aircraft, now! Lives are being lost while this is being considered over and over again. pic.twitter.com/CkacLlF0ZQ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

