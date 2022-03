annonse

Vi registrerer at Senterpartiet raser på flere politiske meningsmålinger. Partiet og partiets ledelse gjør seg selvsagt tanker om årsaken. Det burde ikke kreve stor energi og hodebry å finne den!

Partileder Slagsvold Vedum, husker du hva du i valgkampen uttalte om daværende bensinpris på 16-17 kroner? Jo, du forstod at smertegrensen var nådd for folk flest. Du lovet faktisk, i regjering, å sørge for at prisene ikke ble høyere! Vel, i dag nærmer vi oss 25 kroner per liter, for både bensin og diesel!

Vedum, det nytter ikke nå å henvise til den pågående krigen og derav økt oljepris. En svært stor del av bensinprisen består av skatt og avgift. Begge disse er i dine hender, Vedum!

Senterparti og regjering, hovedårsaken til dårlige meningsmålinger ligger i dagen. Det er i høyeste grad opp til dere selv å gjøre noe med problemet! Hvis intet gjøres, blir ikke neste valg hyggelig for dere. Større ulikhet mellom lovnad og praksis er det ikke ofte vi opplever!

