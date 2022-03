annonse

Britiske soldater kan skjule seg i Ukraina

– Vi er klar over at et lite antall individuelle soldater kan ha nektet å adlyde ordre og forsvunnet uten å være på perm, og at de kan ha dratt til Ukraina på personlig grunnlag. Vi oppfordrer dem aktivt og på det sterkeste til å dra hjem til Storbritannia, sier en talsmann for den britiske hæren til CNN.

I en separat uttalelse fra det britiske forsvarsdepartementet heter det at alle soldater «er forbudt fra å dra til Ukraina inntil videre.

Ukrainas hær hevder å bremse Russlands offensiv

Ukrainas generalstab opplyste i en uttalelse at russiske styrker i noen områder i Ukraina har mistet kampstyrken og må innhente reservestyrker.

Russiske styrker fortsetter samtidig forsøke på å omringe hovedstaden Kyiv, og styrker også tilstedeværelsen rundt Mykolaiv sør i Ukraina, ifølge generalstaben.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, skriver NTB.

Zelenskyj mener Putin ikke har noen utvei

Han tror Vladimir Putin til slutt må forhandle.

– Det tror jeg han kommer til å gjøre. Jeg tror han ser at vi er sterke, sier Zelenskyj i et intervju med Vice News ifølge The Guardian.

– Han kommer til å gjøre det. Vi trenger litt tid, sier Zelenskyj videre.

– Stopp krigen. Begynn å snakke. Det er alt, er hans budskap til Putin.

Minst 35.000 sivile ble evakuert fra beleirede byer i Ukraina onsdag, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

I en video sier han at de evakuerte ble sluset via tre humanitære korridorer fra byene Sumy, Enerhodar og områder rundt hovedstaden Kyiv, ifølge NTB.

Ukrainske myndigheter: 1.207 sivile døde i Mariupol

På spørsmål om tallet kan bekreftes, svarer president Volodymyr Zelenskyjs presseavdeling følgende:

– Vi har ikke det nøyaktige tallet. Men som foreløpig tall, stemmer det.

– Direkte angrep av russiske tropper på fødesykehuset. Barn er under under ruinene. Hvor mye lenger vil verden være en medskyldig som ignorerer terror?, skriver president Volodymyr Zelenskyj på Twitter.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022