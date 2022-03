annonse

FNs atomenergibyrå IAEA sier de har mistet kontakten med systemene som lar byrået overvåke atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) mistet kontakten med anlegget onsdag, dagen etter at IAEA mistet kontakten med det nedlagte atomkraftverket i Tsjernobyl, melder BBC.

Atomkraftverket i Zaporizjzja er det største i Europa, og ble tatt over av russiske styrker i forrige uke etter at det ble truffet av granater.

IAEA har også mistet mistet kontakten med systemene fra Tsjernobyl atomkraftverket, stedet for verdens verste atomkatastrofe i 1986.

Begge anleggene holdes av russiske styrker, men drives av ukrainsk stab.

IAEA-sjef Rafael Grossi sier han er bekymret.

– Tap av kraft ved Tsjernobyl kjernekraftverk ikke vil ha en kritisk innvirkning på viktige sikkerhetsfunksjoner på stedet, skriver IAEA på Twitter.

