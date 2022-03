annonse

annonse

De enorme petroleumsinntekter bør gå til grønn omstilling, mener klima- og energiminister Espen Barth Eide.

– Det er forferdelig for verden, men isolert sett for den norske økonomien er dette vinn-vinn, sier Eide til Dagens Næringsliv.

Norges inntekter fra salg av olje og gass kan bli på hele 1.750 milliarder kroner i år som følge av økte priser, viser en utregning Dagens Næringsliv omtalte onsdag.

annonse

Les også: Det er verdt å kikke Espen Barth Eide i kortene

– Hvis du er opptatt av å øke handlingsrommet i norsk økonomi, at den grønne omstillingen skal gå fort, at vi skal skape nye arbeidsplasser, så er dette en god situasjon for oss. Men det er en grusom situasjon for alle. Vi kan ikke bare si «hurra», vi må ta medansvar, understreker Ap-statsråden.

Eide mener Norge kan utgjøre en forskjell i for Europa innenfor batteriindustrien, karbonfangst og lagring og hydrogen, ifølge NTB.

annonse

Les også: MDG-lederen vil fortsette å dele strøm med utlandet: – Viktig for klimaet

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474