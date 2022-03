annonse

Ukrainske Mariupol bombarderes.

Mens byens likhus ble fylt opp og det fortsatt var flere som måtte hentes fra der de døde, kom byens myndigheter fram til at det ikke var tid til å sørge for individuell gravferd for hver enkelt.

Det skal være mange drepte og sårede, skriver den lokale TV-stasjonen 24 Kanal på sine nettsider.

Situasjonen i Mariupol er nå så prekær at myndighetene har begynt å begrave de døde i massegraver, skriver nyhetsbyrået AP.

Redningsmenn finkjemmer området etter bombeeksplosjon, mens temperaturene synker til -4C med frykt for at skadede barn skal fryse i hjel.

På en gammel kirkegård i sentrum av havnebyen sør i Ukraina ble det gravd en 25 meter lang grop, der titalls døde ble plassert. Noen er tullet inn i tepper eller ligger i plastposer, skriver NTB.

– Minst 1170 mennesker har blitt drept, og 47 ble begravet i en massegrav i dag, sa viseordfører Serhii Orlov onsdag, ifølge Reuters.

– Direkte angrep av russiske tropper på fødesykehuset. Barn er under ruinene. Hvor mye lenger vil verden være en medskyldig som ignorerer terror? skriver president Volodymyr Zelenskyj på Twitter.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022