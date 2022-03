annonse

Natur og ungdom krever at Norge må lage en plan for omstilling. Vi må vekk fra olje og gass, og femdoble klimastøtten til det globale sør, mener de.

INP er av en annen oppfatning: – Få hue ut av tåkeheimen, sier Owe Ingemann Waltherzøe.

– Klimakrisen er i gang

– Den er et slag i magen til en hel generasjon av unge verden over: Verdens ledere har ikke gjort nok i tide. Dette er en forbrytelse, og den er i hovedsak begått mot min generasjon, skriver Gina Gylver i Klassekampen.

Gylver er leder av Natur og Ungdom, og refererer til FNs klimarapport:

– Klimakrisen er i gang. Klimaendringene tar liv. Vi har dårligere tid enn vi trodde. Tørke, flom, masseutryddelse, havforsuring og økologisk kollaps – lista er lang, forteller Gylver.

Hun skriver at rapporten sier klimatilpasning er mulig, men det må skje mye raskere og det må skje nå. Men akkurat «nå» er beslutningstakernes skrivebord fylt opp av andre kriser. Hun nevner strømkrise, pandemi og krig i Europa.

– Likevel er det et grusomt faktum at ingenting rammer så mange og har så alvorlige konsekvenser som klimakrisen. Det bekrefter forskningen fra FNs klimapanel svart på hvitt. Klimakrisen er en akutt krise, sier lederen av Natur og ungdom, og legger til:

– Forskerne er derimot helt konkrete: Verden må vekk fra kull, olje og gass. Klimapanelets delrapport i fjor sommer ble kalt dødsstøtet for fossile energikilder.

Gina Gylver sier at det ikke lenger tid med bortforklaringer. FNs klimarapport sier vi har noen år igjen for å avverge den aller største krisen vi står i. Men da må Norge slutte med olje og gass, og femdoble klimastøtten til det globale sør.

– Alt annet er fravær av ledelse, mener Gina Gylver.

Klimareligionen

– Industri- og næringspartiet (INP) er helt klart av et annet syn. Vi er forbauset over denne nærmest religiøse tilnærmingen til klimautfordringene, sier Owe Ingemann Waltherzøe til Resett.

Waltherzøe synes det er overraskende at Natur og ungdom har allerede noen timer etter utgivelsen oversatt, lest og analysert FN klimapanels rapport. Men han legger til at INP er ikke noe «klimafornektende» parti. De er helt enige i at klimaet endrer seg og kanskje i et tempo ulikt fra andre ganger i historien.

Han sier at INPs innfallsvinkel er at Norge står for 1,39 promille av klimagassutslippene og skal halvere disse. De mener det er symboltiltak med absolutt null effekt på klimaet, og at de gjør jobben Natur og ungdom skulle gjort: Å ta vare på naturen og miljøet.

Han etterlyser Natur og ungdom når det gjelder «hodeløs utbygging av vindkraftverk» Hvorfor står de ikke sammen med oss og andre naturvernere i kampen for å bevare naturen og ikke minst miljøet? spør Waltherzøe.

Partilederen sier videre at å stoppe gass- og oljeutvinning i Norge er å løpe som «nyttige idioter for en oljenæring i andre autokratiske land som bryr seg filla om naturen eller miljøet i sin iver etter å tjene gode penger til sine diktatorer og deres privatfly og eventyrlige luksusliv».

Han mener Norge har den mest etterrettelige måten å ta opp olje og gass på. Vi har ordnede lønns og arbeidsvilkår, søler veldig lite, er verdens ledende innenfor sikkerhet for mennesker og utstyr, et oppegående tilsyn og en generell holdning der vi mener alle inntekter skal komme folket til gode. I det vi i norge senker produksjonen ett lite hakk er det andre som mer enn gjerne skrur opp et hakk.

– Vis meg ett land som slår oss på «The Norwegian way of oiling», sier han, og avslutter med en oppfordring:

– Mitt råd til «Natur og ungdom»: Få hue ut av tåkeheimen, se konsekvensene av det dere driver med og skaff dere kompetanse. Vi hjelper dere mer enn gjerne.

