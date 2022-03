annonse

annonse

«Haugevis av FBI-informanter» var på Capitol Hill 6. januar 2021, skryter meritert journalist til ung, kvinnelig undercoverjournalist.

Project Veritas drives av James O’Keefe og har gjennomført en rekke avsløringer de siste årene. Deres arbeid retter seg spesielt mot mainstream-medier samt Twitter, Google og Facebook. Se her for et utvalg av saker Resett har skrevet om Project Veritas.

Denne gang er det en journalist fra New York Times som avslører seg på skjult kamera. Situasjonen er som det ofte er i avsløringene til Project Veritas: De bruker gjerne unge kvinnelige journalister som utgir seg som noe annet. De spiller på forfengeligheten til mektige menn og får dem til å snakke.

annonse

Det kan derfor være vanskelig å avgjøre hva som er realiteter og hva som blir sagt for å imponere eller gjøre seg interessant.

Saken: En New York Times-journalist på tape

Ble det egentlig rapportert sannferdig om hendelsene på Capitol Hill 6. januar 2021?

annonse

Nei, mener Project Veritas å kunne avsløre. Project Veritas sitter på lydopptak hvor den Pulitzer Prize-belønte journalisten Matthew Rosenberg tilsynelatende motsier sin egen kronikk publisert i The New York Times (NYT) på ettårsdagen for angrepet. De har også lagt ut opptaket.

I kronikken «The Next Big Lies: Jan. 6 Was No Big Deal, or a Left-Wing Plot» gikk Rosenberg i rette med såkalte historiske revisjonister. Allerede under stormingen av Capitol begynte tilhengere av Trump å legge skylden på venstresiden, skrev Rosenberg.

En deltaker hevdet Antifa ankom utkledt med Maga-effekter, mens en annen omtalte stemningen på Capitol Hill som «fredelig».

Det seneste året har «regelrette løgner» om at FBI-informanter blandet seg med demonstrantene og oppildnet til vold, fått bred oppslutning, skrev Rosenberg.

Parallelt har kjente politikere og medieprofiler på republikansk side som Mike Pence og Tucker Carlson nedtonet alvoret av hendelsene 6. januar, påstod Rosenberg videre.

Les også: Militsallianse i Georgia signaliserer ny fase for ekstreme paramilitære grupper i USA (+)

– Carlson har fremstått som en ledende talsmann for 6.-januar-revisjonisme, fremfor alt med sin serie «Patriot Purge» (Patriotforfølgelsen) i tre deler på Fox Nations strømmetjeneste.

– Den forsterket en tilbakevist «falsk flagg»-konspirasjonsteori om at FBI hadde iscenesatt volden som påskudd for å kunne bure inne fredelige, men bekymrede amerikanere på grunn av deres politiske syn, og skapte dermed en klasse av patriotiske martyrer, lød Rosenbergs utledning.

annonse

«På privaten» skal Rosenberg derimot nå ha bagatellisert 6. januar.

På ikke-daterte lydopptak som Project Veritas publiserte 8. mars, høres Rosenberg si at Capitol-stormingen ikke var noen «big deal». Angivelig er lydklippene fra samme tid som kronikken ble skrevet. Dette gjengir nettstedet ZeroHegde.com.

– Altså, jeg og to andre kolleger var på utsiden der (av Capitol-bygningen, red.anm.), og vi syntes alle det var moro, sier Rosenberg angivelig på lydklippet.

BREAKING: NYT reporter says there were ‘a ton of FBI informants’ among the people who attacked the Capitol https://t.co/Ta9Lg8iMqx — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) March 9, 2022

– Jeg vet jeg burde virke traumatisert, men liksom, alle disse kollegene som var inne i bygningen sier liksom, «Herregud, det var så skremmende», jeg er mer «Gi deg, da». (…) Disse forbannede små tomsingene som driver og gnåler om traumene sine. Hold for faen kjeft. De er noen fucking bitches, fortsetter Rosenberg.

I lydklippene hevdes det at FBI var på stedet.

– Det var haugevis av FBI-informanter («a ton of FBI informants») på Capitol Hill 6. januar, påstår mannen som etter sigende er Rosenberg. Den fem og et halvt minutt lange videoen er lagt ut på nettstedet Rumble.com.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474