Frp sier de har fremmet forslag i Stortinget om å redusere avgifter og sette pristak. Men de blir alltid nedstemt.

Prisene går bare opp, årsaken blir forklart med energimangel i EU og krig i Ukraina. Vi lever i et av verdens rikeste land, og at vi har ufattelige reserver av energi. Men vi er sårbare likevel, skriver Gunnar Stavrum i Nettavisen. Han sier av vi må stille oss spørsmålet: Har politikerne mistet gangsynet og kontrollen over norsk energi?

Fjern avgiftene

– Sett ned avgiftene på drivstoff slik at vanlige folk slipper å betale 23 kroner for en liter bensin og diesel, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi til Resett.

Han sier at det å fjerne avgiftene på bensin og diesel bør være et umiddelbart tiltak for å kompensere høy oljepris.

Limi sitter i Finanskomiteen. Han sier Fremskrittspartiet har foreslått å fjerne avgifter på strøm og sette pristak, men de får ingen støtte i Stortinget.

– Dropp planene om å bruke strøm fra land til å drive norske oljeplattformer, sier Limi.

Han forteller at Fremskrittspartiet gjentatte ganger har foreslått å stoppe elektrifisering av sokkelen fordi det ikke har klimaeffekt og i tillegg vil øke kraftbehovet og presse strømprisene ytterligere opp.

– Regjeringen må begrave alle forslag om ytterligere økning i CO2-avgiften.

