Russland kommer til å fortsette eksporten av olje og gass til europeiske land. Dette understreker president Vladimir Putin.

Det var under et regjeringsmøte i Moskva torsdag at den russiske statslederen kommenterte saken.

– Vi vil oppfylle alle våre forpliktelser når det gjelder energiforsyning, sa Putin, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Han beskrev Europa som den viktigste kjøperen av russisk energi, skriver NTB.

USA og Storbritannia har grunnet krigen i Ukraina erklært at de stanser import av russisk olje. Tyskland har på sin side stanset prosessen med å godkjenne gassrørledningen Nord Stream 2, som skulle fraktet mer russisk gass til EU.

Mandag varslet den russiske regjeringen for første gang at gasseksporten til EU kan bremses som en form for gjengjeldelse. Visestatsminister Aleksandr Novak sa at Russland har all rett til å stanse leveransene gjennom rørledningen Nord Stream 1.

