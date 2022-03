annonse

Mener at det kan føre til en total eksplosjon i det politiske landskapet og reell og vedvarende polarisering av det franske samfunnet.

I dag er det nøyaktig én måned til det tolvte presidentvalget i historien til den femte franske republikken skal holdes. Med en håndfull presidentkandidater med svært forskjellige politiske preferanser, vil resultatet ha stor innvirkning på det franske samfunnet over de neste fem årene. Innsatsene er derfor høye – ikke bare for den franske befolkningen, men også for resten av Europa, gitt Frankrikes sentrale posisjon i europeisk politikk.

Som et resultat av en stadig større innvandringsskepsis i Frankrike, har spørsmål knyttet til innvandring – som nasjonal identitet og islams rolle i samfunnet – fått en sentral posisjon i kampanjen. Videre har vedvarende vanskelige økonomiske tider – gjort verre av coronavirus-pandemien – ført til stor intern misnøye knyttet til fransk økonomisk politikk og globalisering generelt. Til slutt bidrar et stadig mer prekært globalt trusselbilde til at sikkerhetspolitiske anliggende trenger seg høyere opp på velgernes prioriteringsliste.

President Emmanuel Macron har allerede annonsert at han vil stille til gjenvalg som presidentkandidat for regjeringspartiet Republikken fremover! (La République en Marche!). Blant utfordrerne til den sittende presidenten er Valérie Pécresse fra det nygaullistiske og «tradisjonelle» høyrepartiet Republikanerne (Les Républicains); Marine Le Pen fra det nasjonalkonservative partiet Nasjonal samling (Rassemblement national); Éric Zemmour fra det anti-islamske partiet Gjenerobring (Reconquête); samt Jean-Luc Mélenchon fra partiet Ukuelige Frankrike (La France Insoumise) på ytre venstre.

I det franske valgsystemet holdes det to valgrunder for å avgjøre hvem som skal lede landet over en fem år lang presidentperiode. De to presidentkandidatene som får flest stemmer i første runde, møter hverandre i en andre – og avgjørende – valgrunde. Enn så lenge leder Macron i meningsmålingene i begge valgrunder, og ser derfor ut til å være godt posisjonert til å bli Frankrikes første president som blir gjenvalgt siden Jacques Chirac i mai 2007.

Men ingenting er sikkert og mye kan skje i løpet av de drøyt seks ukene før andre valgrunde skal holdes og franskmennene har stemt frem sin øverste leder for de neste fem årene. I denne sammenhengen har Resett tatt kontakt med den anerkjente franske sikkerhetspolitiske eksperten Bruno Tertrais, nestleder for tenketanken Fondation pour la recherche stratégique (FRS), for å forsøke å bli litt klokere på situasjonen.

