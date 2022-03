annonse

Russlands mest populære journalist, Vladimir Solovjov, hevder at «Vesten vurderer en endelig løsning»

Siden september 2019 har han ledet et program på hovedkanalen Rossija-1 – som har navnet «Moskva. Kreml. Putin».

I 2020 lanserte han også sin egen YouTube-kanal ved navnet «Solovjov Live». Mandagen ble denne kontoen fjernet av YouTube, ifølge VG.

– Vesten vurderer en endelig løsning på «russerspørsmålet», sier Vladimir Solovjov – og fortsetter med at Vesten tenker at «Hitler var inne på noe».

Han antyder at Vestens behandling av russerne nå kan sammenlignes med jødenes skjebne under den andre verdenskrig.

Now he’s saying that the West is contemplating a final solution to “the Russian question,” perhaps even deciding that “Hitler was onto something.” This is what Russians hear when they turn on the news: The Americans and Europeans want to erase your civilization from history. pic.twitter.com/bXCnUxDScN

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 8, 2022