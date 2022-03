annonse

– Vanvittig, sier Jen Psaki i Det hvite hus.

Det var i en Twittermelding fra den russiske ambassaden i London at det ble videreformidlet påstander fra russisk UD om at det er funnet bevis for at biologiske våpen blir produsert i ukrainske laboratorier. Med støtte fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Påstandene fra russisk UD kommer fra talskvinnen Maria Zakharova, skriver VG.

⚡️ Maria #Zakharova:

💬 We can conclude that components of biological weapons were being developed in Ukrainian laboratories in direct proximity to Russian territory.

🔗 https://t.co/6vqfEEGpdQ pic.twitter.com/Z4ehZ04SHC

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 8, 2022