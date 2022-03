annonse

Spiondømte Frode Berg ble brukt i russisk propaganda.

Studien har undersøkt de to russiske nettstedene RT og Live Journal, hvor Frode Berg-saken fremstilles som en del av en ny kald krig, skriver NRK.

Berg ble i desember 2017 arrestert for spionasje mot Russland og siden dømt til 14 års fengsel. Etter to år ble han likevel satt fri og utlevert til Norge.

Berg-saken blir sett som en del av en ny kald krig. Norge blir i mange innlegg beskrevet som en stat underlagt USA hvor stormaktene konkurrerer om det høye nord.

– Regimets generelle målsettinger for informasjonskrigsføring er først og fremst å så splid og forvirring i Vesten. Berg-saken figurerer først og fremst som et offer her, sier professor Jardar Østbø ved Institutt for forsvarsstudier.

– Uvissheten om hva som er ekte og hva som er politisk fabrikkerte meninger er helt sentralt i propagandadynamikken på brukerstyrte plattformer. Spørsmålet om graden av offisiell innblanding er ikke like viktig, sier Russland-forsker Johanne Kalsaas ved Universitetet i Bergen, som står bak rapporten.

NRK: Fakta om Frode Berg-saken:

5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSBs fengsel Lefortovo.

Nordmannen erkjente at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes.

19. desember 2017: Arrestasjonen ble kjent for offentligheten.

22. april 2018: Bergs advokater bekreftet offentlig at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning.

22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg var klar, men innholdet i den er ikke kjent.

2. april 2019: Rettssaken starter formelt bak lukkede dører. Berg erklærer seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen.

9. april 2019: Sluttprosedyrer. Aktor legger ned påstand om 14 års fengsel.

16. april 2019: Dom og straffeutmåling.

16. oktober 2019: Det blir kjent at Frode Berg kan bli utlevert.

