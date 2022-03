annonse

Ukrainas utenriksminister sier at forhandlingene med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tyrkia ikke har gitt noe resultat.

Utenriksminister Dmytro Kuleba møtte Lavrov i den tyrkiske kystbyen Antalya i dag, og uttalte etter møtet at diskusjonene om en 24 timer lang våpenhvile var resultatløse. Det var heller ikke mulig å bli enig om etableringen av humanitære korridorer, ifølge Kuleba.

Det er det første møtet mellom Ukraina og Russland på ministernivå siden Russland invaderte Ukraina for tre uker siden.

Lave forventninger

Forventningene til møtet har vært lave. De to utenriksministrene satt tvers overfor hverandre på et hotell. Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu var også til stede.

Møtet varte i halvannen time, hvorpå de to ministrene gikk hver sin vei uten å holde noen felles pressekonferanse. Kuleba og Lavrov holdt pressekonferanser hver for seg.

Kuleba mente at Russlands krav til Ukraina innebærer at de må kapitulere, og sa at dette aldri vil skje.

Lavrov uttalte på sin pressekonferanse at den russiske «militæroperasjonen» i Ukraina går etter planen, at Russland ikke har angrepet Ukraina og heller ikke har tenkt å angripe andre land.

Han kom med nye beskyldninger om at USA har hemmelige laboratorier for utvikling av biologiske våpen i Ukraina. USA har avvist dette som «ren løgn».

Lavrovs uttalelser er formidlet blant annet via det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. Russiske medier er blitt pålagt strenge restriksjoner for hva de melder om krigen i Ukraina. «Falske påstander», som å kalle det som skjer i Ukraina for en krig, kan bli straffet med lange fengselsstraffer.

