Det amerikanske offisielle anslaget for antall drepte russere i løpet av de to første ukene av krigen er rundt 5000 til 6000, sier tjenestemenn til CBS News.

Kildene anslår videre overfor CBS News at mellom 15.000 og 18.000 russiske soldater er såret til nå i krigen, basert på en tommelfingerregel om at antall sårede typisk er tre ganger så høyt som antall drepte, melder BBC.

En tjenestemann som ikke ønsker å stå fram med navn, kaller anslaget drepte og sårede «svært, svært betydelig», og sammenligner det med dødsraten i noen av kampene i andre verdenskrig, skriver NTB.

Ukraina har på sin side hevdet at 12.000 russiske soldater er drept i kamper. Russland uttalte i forrige uke at mindre enn 500 av landets soldater er blitt drept i Ukraina.

Ingen av disse tallene lar seg lett bekrefte uavhengig, ifølge BBC.

USA og andre vestlige nasjoner har innført harde sanksjoner mot Russlands president Vladimir Putin, russiske oligarker og russiske institusjoner som svar på invasjonen. Men Biden-administrasjonen besluttet onsdag å ikke hjelpe Polen med å sende sine MiG-29 jagerfly til Ukraina.

Trenger ikke MiG-ene

En amerikansk tjenestemann fortalte onsdag til CBS News at Ukraina foreløpig ikke trenger MiG-ene, ettersom deres luftvernforsvar har vært effektive for å hindre Russland fra å etablere luftoverlegenhet. USA vil fortsette å sende defensiv bistand, som antitankvåpen og luftvern, sa Pentagon-talsperson John Kirby under en pressebriefing onsdag. Kirby bemerket også at Ukraina fortsatt har «flere skvadroner med fly som kan fullføre oppdrag.»

