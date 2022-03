annonse

Bensinprisene når stadig nye høyder.

Bensin- og dieselprisene blir stadig høyere. Onsdag nådde literprisen 27 kroner i Tromsø, mens det ble registrert priser på 26 kroner i hovedstaden, ifølge P4.

– Det er sykt dyrt. Det er helt elleville høye priser. Vi har aldri sett en slik ekstrem økning før, sier sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til P4.

Analytikere i Rystad Energy har pekt på at prisene kan bikke 30 kroner, ifølge NTB.

– Vi kan ikke ha sånne priser over tid, det blir altfor ekstremt for folk, det er det ikke noe tvil om. Akkurat nå så er det veldig mye som skjer. Det er klart at hvis dette blir et nivå som vil vare, så er det altfor dyrt for folk, sier Vedum.

– Hvis vi ser dette fortsetter så må vi ta grep, sier finansministeren.

