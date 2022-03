annonse

Den radikale kvinnebevegelsen glemmer den undertrykkingen mange kvinner med minoritetsbakgrunn opplever i Norge hver eneste dag, mener FrP-politikeren.

– Dette bør være hovedfokuset på kvinnedagen, ikke «6-timers arbeidsdag» og «kvinner er ikke rugekasser», skriver Erlend Wiborg på Facebook.

Opplever ikke likestilling

Wiborg sier til Resett at den radikale kvinnebevegelsen befinner seg langt ute på venstresiden, og at man der har berøringsangst når det gjelder negativ sosial kontroll.

– De har ikke våget å ta kampen for kvinner som kjemper for frihet fra omskjæring, tvangs- og arrangerte ekteskap, tildekking med burka, niqab og hijab og så videre, mener han.

Erlend Wiborg fastslår videre at det er innvandrerkvinner som i stor grad ikke opplever likestilling i Norge i dag, mens etnisk norske kvinner i stor grad har likestilling. Han mener derfor at kvinnedagen bør bli brukt for å kreve likestilling i innvandrermiljøene. Men ifølge ham ignorerer kvinnebevegelsen dette. Derfor har kvinnedagen mistet mye av sin verdi, mener han.

Kvinnene med færrest rettigheter blir glemt

– Dagens venstreside ofrer minoritetskvinner og deres rettigheter på det politisk korrekte alteret i frykt for å bli kalt rasist, fremmedfiendtlig, islamofob eller andre skjellsord, noe vi i FrP er villige til å bli kalt hvis det frigjør bare en kvinne, skriver Sylvi Listhaug og Silje Hjemdal i Nettavisen.

De mener at venstresidens fanebærere ikke vil heve stemmen for de kvinnene som faktisk trenger det mest, og hopper bukk over de viktigste likestillingssakene i samfunnet. Kvinnene med færrest rettigheter blir glemt. Ikke gjennom loven som i prinsippet er lik for alle, men gjennom manglende frihet i hverdagen.

De kvinnelige FrP-politikerne skriver at dette gir en klar indikator på at venstresidens politikere, feminister og kvinnebevegelse har sviktet minoritetskvinnene, i frykt for å komme i situasjoner der de må ta upopulære valg og konfrontere ukulturer, patriarkalske strukturer og religiøse begrensninger for å frigjøre disse kvinnene og barna.

Få innvandrerkvinner i jobb

– Å få flest mulig innvandrerkvinner i jobb er den viktigste likestillingskampen i Norge i dag. Det finnes titusenvis av kvinner som ikke er i fast arbeid, noe som blant annet fører til økt barnefattigdom, sier forfatter og VG-kommentator Shazia Majid til Vårt Land, og legger til:

– Vi trenger en markering fordi det er så lett å tro at vi ikke trenger å kjempe mer, at alle kamper er tatt. Jeg har vært veldig opptatt av at vi har en ny generasjon som ikke vet hvor vanskelig det har vært å få de frihetene vi har i Norge, og at vi må stå opp for dem hvert år, hele tiden.

Tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier til Vårt Land at for minoritetskvinner er situasjonen langt mer dramatisk.

– I flere hjem er det fortsatt diskusjon om jenter skal få delta på fritidsaktiviteter, om hvilke bekledning de skal, og om hvilke ekteskap de skal inngå. Dette er grunnleggende friheter som mange ikke nyter. Så for minoritetskvinner er vi ikke i nærheten av likestilling slik vi snakker om likestilling for majoritetskvinnen.

