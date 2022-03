annonse

Dagsavisen skriver at Norge tjener stort på krigen i Ukraina. De hevder vi er krigsprofitører, og at vi må dele overskuddet med resten av verden.

– Det gjør oss, om enn ufrivillig, til en krigsprofitør. Det smaker ikke godt. Vi trenger en skikkelig debatt om hva vi skal gjøre med denne superprofitten på toppen av vår «normale» superprofitt fra olje og gass, skriver Dagsavisen i en leder, og forteller at verden står i brann:

– Vi kan ikke sylte ned resten av pengene i Oljefondet for å sikre framtidige generasjoner i Norge enda bedre – mens verden står i brann.

Dagsavisen skriver videre at den voldsomme økningen i våre inntekter fra olje og gass skyldes en verden i krise. De mener det er vår plikt å gjøre det vi kan for å bidra til at verden kommer bedre ut på den andre siden.

Resett tar oppfordringen til Dagsavisen, og tar en skikkelig debatt med Sløseriombudsmannen

– Å bruke krigsprofitørbegrepet her tenker jeg er feil, sier han til Resett.

Sløseriombudsmannen, eller Are Søberg som han egentlig heter, sier at begrepet krigsprofitør bør vi reservere for de som går aktivt inn for å tjene på å støtte oppunder krigføringen.

Han forteller at vi nå selger olje og gass bidrar til at tyskerne & co har litt større sjanse for å bli uavhengig av russerne enn de ellers ville vært. Det er heller noe vi burde være stolte over, mener Søberg og kaller forslaget selvpisking:

– Så dette er absolutt ikke profitt vi må dumpe fra oss for å drive selvpisking.

Det kan likevel være riktig å hjelpe Ukraina, mener Sløseriombudsmannen, og forteller at vi har et bistandsbudsjett på over 40 milliarder kroner som i det store og hele ikke bidrar til noe positivt for mottakerlandene, ofte er innblandingen vår ødeleggende.

– Om vi kunne vri mye av dette over til å kunne bidra med gjenoppbygging av Ukraina etter det blir fred, ville det vært en forbedring, tror han.

