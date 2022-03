annonse

De skal møtes fredag klokken 16 norsk tid for å diskutere russiske påstander om at USA samarbeider med Ukraina for å utvikle biologiske våpen.

Det var Russland som ba om møtet etter at USA avviste påstander om «amerikanske militære biologiske aktiviteter på Ukrainas territorium».

Det hvite hus kaller anklagene for absurde.

– Den maniske tvangstanken fra ulike russiske tjenestemenn som fantaserer om ikke-eksisterende biologiske eller kjemiske våpen og fare i Ukraina, er svært bekymrende og kan faktisk være et tegn på at Russland forbereder enda en grusom falskt flagg-operasjon, skriver Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter.

President i Ukraina Volodymyr Zelenskyj kommenterte påstandene i en videotale, melder Sky News.

– Angivelig forbereder vi et kjemisk angrep. Det gjør meg meget bekymret, fordi vi er blitt overbevist gjentatte ganger om at hvis du ønsker kjennskap til Russlands planer, så se på hva Russland anklager andre for, sa han.

