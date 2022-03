annonse

Noen mener krigen har kastet om på Europas energipolitikk for alltid og at olje og gassvirksomheten må oppprioriteres. Men MDG vil heller gjøre fornybar energi til Norges bidrag til et trygt Europa.

– Lykke til, svarer tidligere journalist i Finansavisen, Kjell Erik Eilertsen.

– Vi trenger løsninger som virker nå. Å sette i gang og lete etter vi gass som i beste fall blir tilgjengelig om 15 år er i denne sammenhengen absurd, skriver Einar Wilhelmsen, energipolitisk talsperson i MDG og Håkon Møller, gruppeleder Nordland fylkesting, MDG i Nettavisen.

MDG-politikerne hevder at klimatrusselen er like eksistensiell som krig. Derfor vil de ha en storstilt satsing på alternative energikilder som vind, sol, bioenergi og varmepumper, og mener det er blåøyd å gamble med at ikke fornybar energi vil stå i fokus.

– Det raskeste vi kan gjøre, er å sette i gang en skikkelig satsing på solenergi og energisparing i bygningene våre, for å frigjøre og produsere mer energi. Potensialet er enormt, tiltakene kan gjøres nå på uker og måneder, skriver Wilhelmsen og Møller. Men det er ikke gratis:

– Det som mangler, er skikkelig hjelp og målretta støtteordninger, ordninger som faktisk er gode nok til å utløse tiltak.

Når 2+2 blir 5

– Lykke til, sier tidligere finansjournalist Kjell Erik Eilertsen til Resett.

Han beskriver det som å kjøpe tre epler for en krone stykket eller to epler for 1,50 per stykk, det koster det samme. I tillegg skal de bruke penger for å kompensere for det ene eplet de ikke spiste. Eplebonden får samme betaling, men til bedre margin, og kan eventuelt selge det tredje eplet til noen andre.

