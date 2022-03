annonse

Storbritannias regjering har gitt grønt lys til at Chelsea kan havne på nye hender. Sanksjonene mot klubbeier Roman Abramovitsj kompliserte arbeidet.

Ifølge nettstedet The Athletic , sitert av NTB, har det foregått samtaler mellom britiske myndigheter og banken Raine, som tar seg av salgsprosessen til Chelsea. Målet er å få solgt klubben.

Allerede mot slutten av neste uke kan et bud på London-klubben bli vurdert, skriver The Telegraph. I Chelsea-leiren skal man føle seg trygge på at en avtale kan være på plass i løpet av fire til seks uker.

Storbritannias regjering innførte torsdag omfattende sanksjoner mot et knippe russiske oligarker, inkludert Abramovitsj. Den russiske oligarken har eid Chelsea siden 2003, men varslet nylig at et salg er på trappene.

De harde tiltakene kom som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Forretningsmennene har fått fryst sine verdier.

Chelsea har fått en spesiallisens fra britiske myndigheter til å drive fotballvirksomheten videre fram mot slutten av mai. Laget kan derfor fortsatt spille kamper og betale lønn til ansatte, men sanksjonene mot Abramovitsj påvirker klubbdriften. De neste månedene får ikke de mørkeblå signere nye spillere, og de kan heller ikke selge klubbeffekter eller kampbilletter.

Søndag tar Chelsea imot Newcastle på Stamford Bridge.

