Tillit til Stortinget som institusjon sank fra 78 prosent i juni 2021 til 69 prosent i desember. Partiet De Kristne (PDK) mener det er en ukultur blant eliten.

– Dette er det verste som kan skje for Stortinget som institusjon, at det kommer stadig nye saker og at en svært profilert politiker har begått samme feil som andre. Det er alvorlige saker som kan svekke tilliten til Stortinget, sier valgforsker Johannes Bergh til Vårt Land, og tror det er en ukultur.

– Jeg tror mange velgere tenker at det har vært en ukultur på Stortinget, og at det er et eksempel på at en person med makt benytter seg av privilegier på en måte som vanlige folk ikke kan gjøre.

– Det er et tegn på sunnhet i et samfunn når pressen våger å avsløre skatteunndragelser, ulovligheter og ukultur i landets øverste organ, sier Tomas Moltu fra Partiet De Kristne (PDK) til Resett.

Han mener at omfanget av misligheter i regjering og storting tyder på en ukultur i landets politiske elite. Når nye partier er blitt til og får økende grad av oppslutning så er det et tegn på at velgerne ønsker forandring. Dette gir muligheter for nye partier, som Partiet De Kristne.

Moltu sier de får stadig tilbakemeldinger på at den politiske agenda de fremmer er relevant, aktuell og god. Utfordringen som de, og flere små partier, møter er velgernes tro på at vi vil kunne bli store nok til å ta plass i Stortinget.

