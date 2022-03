annonse

Nylig spurte jeg mannen min om han trodde Vladimir Putin ville ha invadert Ukraina hvis Donald Trump fortsatt var president.

«No way. Biden’s weakness has escalated the conflict,» svarte han kontant. Han mener altså at President Bidens svakhet som leder har påskyndet krigen.

Er det en snev av sannhet i hans svar? Det får vi aldri vite.

Vi kan spekulere og vi kan spille ‘Monday morning quarterback’, og vi kan spille på frykt som pressen gjorde da Trump ble valgt president i 2016. Den gang da Sylvi Listhaug gikk ut på Facebook og fortalte at hennes datter fryktet en ny verdenskrig fordi Trump var blitt president i USA.

Å være vitne til norsk presses fanatisk ensidige rapportering om President Trump var overveldende sett fra «over here». Og den ensidige rapporteringen fortsetter, men er nå snudd på hodet.

Biden blir fortsatt behandlet med silkehansker i norske media, selv om til og med amerikanske mainstreammedia nå etter hvert begynner å bli kritiske til alt det merkelige Biden foretar seg.

Sannheten er at Bidens egenskaper som president synes langt verre enn det noen kunne forestille seg. Hans presidentskap er, etter mange amerikaneres mening, en absolutt fiasko. Stadig flere demokrater vender seg til og med mot ham.

Som sagt vet vi ikke hva Trump hadde gjort annerledes, men det kan være grunn til å ta for seg Bidens utenrikspolitikk opp igjennom årene.

I August 2021 skrev Peter Wehner for The Atlantic en artikkel om Biden’s Long Trail of Betrayals hvor han spør hvordan det kan ha seg at presidenten konsekvent tar feil i alle viktige utenrikspolitiske saker. The Atlantic er ifølge AllSides, klart ‘left leaning’. Det er oppsiktsvekkende når en så krass kommentar publiseres i The Atlantic.

Wehner skriver at Bidens katastrofale uttrekning fra Afghanistan som førte til en Taliban-overtakelse bare er den siste i Bidens utenrikspolitiske tabberekke. Den går mange tiår tilbake i tid siden han ble valgt inn som senator fra Delaware i 1972.

Like ille var uttrekkingen av amerikanske tropper fra Irak som ble erklært for å være «suverent, stabilt og selvhjulpent» og som Biden spådde «kunne bli en av de store prestasjonene til denne administrasjonen».

Beslutningen sendte i stedet Irak ut i en spiral av sekterisk vold og borgerkrig, noe som tillot Iran å utvide sin innflytelse i Midtøsten og åpnet veien opp for fremveksten av IS.

Robert Gates som fungerte som forsvarsminister under George W. Bush, skrev i sin memoarbok i 2014 at Biden har tatt feil i nesten alle store utenrikspolitiske og nasjonale sikkerhetsspørsmål i løpet av de siste fire tiårene».

Selv Obama kom i et ubevoktet øyeblikk i 2020 til å si “Don’t underestimate Joe’s ability to f— things up.

Wehner skriver at kanskje vi må erkjenne at Biden aldri har vært noen fremstående strategisk tenker. Når det gjelder nasjonal sikkerhet, mangler president Biden noen av de viktigste egenskapene som trengs hos de som styrer – dømmekraft, visdom og klokskap; evnen til å forutse hendelser som utspiller seg; evnen til å ta den riktige avgjørelsen basert på ufullstendig informasjon; og viljen til å justere ens analyse i lys av endrede omstendigheter.

Wehner konkluderer kort og godt med at “Joe Biden har dårlig dømmekraft!»

Mange republikanere og konservativ media fordømmer nå Bidens utenrikspolitikk når det gjelder Ukraina. Tom Cotton, en amerikansk senator og advokat og tidligere soldat i US Army fra Arkansas, skrev 28.2. på sin hjemmeside at Bidens forsoningspolitikk har «oppmuntret Putin til å invadere Ukraina».

Senator Cotton mener at Presidenten gikk med på å forlenge den ensidige New START atomvåpenavtalen til fordel for russerne og uten å forlange å få noe tilbake.

Da Putin i april 2021 sendte titusenvis av soldater, stridsvogner og ammunisjon til den ukrainske grensen svarte Biden i hastverk med å foreslå et toppmøte i Genève.

I mai 2021 stengte russiske hackere Colonial Pipeline, som leverer 2,5 millioner liter drivstoff hver dag til lokalsamfunn i sørstatene i USA. Selskapet betalte 4,4 millioner dollar i løsepenger til hackerne. Biden-administrasjonen iverksatte ingen vesentlige tiltak mot Russland for angrepet, men utleverte i stedet en høyprofilert russisk hacker som satt i amerikansk varetekt til russiske myndigheter.

Også i mai 2021 ga Biden avkall på sanksjoner mot Russlands naturgassrørledning Nord Stream 2, delvis som en kapitulasjon for tyske krav. Han fikk ingenting tilbake fra Berlin, men frøs isteden en militær hjelpepakke på 100 millioner dollar til Ukraina.

USA fikk igjen ingenting av verdi i retur. I stedet ga Biden Putin en liste over kritiske amerikanske infrastruktur enheter, som han ba den russiske diktatoren om ikke å hacke.

Så, i august 2021, var Putin og verden vitne til at Biden plettet amerikansk ære med den kaotiske tilbaketrekkingen fra Afghanistan. Putin responderte med å si: “naturligvis vil dette først og fremst påvirke holdningen til USA til de landene som anser USA som deres allierte.” Med det oppnådde Biden å stille spørsmål ved USAs pålitelighet som alliert.

Og i januar ga Biden for alle praktiske formål, Putin grønt lys på å angripe Ukraina ved å antyde at NATO kanskje ikke ville reagere på et «mindre inngrep» og innrømmet med det at det var betydelig splid i NATO mht. hvordan man skulle forholde seg til et eventuelt russiskangrep. «Uorganisert svakhet i stedet for styrke samholdet», skriver Cotton.

Senatoren mener at hvis ikke Biden klarer å avskrekke, eller straffe Putin, vil USAs fiender rundt om i verden fort utnytte situasjonen med en svak president i Det hvite hus. Det gjelder særlig Kina, Iran og Nord-Korea.

Vi vil aldri vite om Putin hadde invadert Ukraina hvis Trump fortsatt var president. Men at Biden er en svak leder som har gjort verden mer utrygg, er jeg ikke i tvil om. Ifølge New York Post som viser til en spørreundersøkelse utført av Harvard Center for American Political Studies mener flertallet av det amerikanske folk det samme.

Hele 62% trodde at Putin ikke ville ha «trukket i avtrekkeren» hvis Trump var president. Herav 85% av republikanerne og 38% av demokratene. Det siste er kanskje mest oppsiktsvekkende.

Amerikas Forente Stater er tilbake formidlet NRK 20 januar 2020 da Joe Biden hadde vunnet presidentvalget, og la med dårlig skjult skadefryd til at verden med det var blitt et fredeligere sted.

De burde kanskje ha vært forsiktig med hva de ønsket seg.

