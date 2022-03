annonse

NTB melder at SV, KrF og Venstre mener at regjeringen må sørge for trygg transport for ukrainske flyktninger til Norge.

– Vi krever at regjeringen organiserer reiser fra Ukraina til Norge. Når statsministeren og justisministeren fraråder private å hente flyktninger til Norge, må de samtidig komme på banen med et organisert alternativ, sier SVs justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland til TV 2.

Venstre og KrF anmoder også regjeringen om å handle raskt.

– Vi må gå foran og vise hva Norge kan bidra med. Flyktningene trenger helsehjelp, beskyttelse og en trygg havn. Vi kan ikke vente på at EU blir enige, fordi det kan ta mange dager, kanskje uker, sier Dag-Inge Ulstein (KrF).

Alfred Bjørlo (V) går til orde for norsk statlig koordinert transporthjelp.

– Den avklaringen må komme nå. Så forstår vi alle at det tar litt tid å organisere det praktiske, men nå må det komme klare svar, sier Bjørlo.

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) sier at Norge bidrar på mange måter, men at det ennå ikke er kommet anmodninger om å hente flyktninger.

– Norge kan ikke bare dra ned og hente flyktninger i Polen eller andre naboland, det er det heller ingen andre land som gjør, så vidt vi er kjent med. Det er ikke slik det fungerer. Det vet opposisjonen, sier Bergmål.

