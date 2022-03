annonse

Lokale myndigheter melder at et pleiehjem i Kharkiv skal ha blitt truffet i russiske angrep.

– Fienden rammet i dag en spesialinstitusjon nær Oskil, skriver guvernør Oleh Synebugov på Telegram. Han mener at det var 330 personer i bygningen. Flere av disse sitter i rullestol eller er ute av stand til å bevege seg. 73 personer skal være evakuert fra stedet. Der er foreløpig ikke meldt om drepte eller sårede.

Synegubov kaller angrepet «en forbrytelse mot sivile og et folkemord mot den ukrainske nasjonen», skriver The Guardian. Russland avviser på sin side at sivile har vært et mål.

Kharkiv, nær den ukrainske grensen til Russland, er omringet av russiske styrker.

