annonse

annonse

Russland bruker tilsynelatende en stor del av styrkene sine til å omringe viktige ukrainske byer. Samtidig skal selve fremrykkingen gå tregt.

Det ukrainske militæret advarer om at Russland forsøker å sperre av Kyiv ved å bryte gjennom forsvarsstillinger vest og nord for hovedstaden. Det skal være risiko for at russiske soldater rykker nærmere.

Forstedene nordvest for hovedstaden har opplevd tunge bombardementer i flere dager, og nå nærmer russiske panservogner seg også forstedene i nordøst, ifølge AFP.

annonse

Ukrainske soldater melder om harde kamper ved hovedveien som fører inn til Kyiv. Russiske styrker forsøker å få kontroll over veien. Torsdag observerte reportere fra nyhetsbyrået AFP rakettangrep i Velyka Dymerka, rett utenfor bygrensen.

Storbritannias forsvarsdepartement mener at Russland bruker stadig flere soldater til å omringe viktige byer. Dette skal medføre at færre soldater kan delta i selve fremrykkingen på ukrainsk territorium.

– Vår motstander er blitt stanset

annonse

Ifølge en rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj har russiske styrker ikke rykket frem i løpet av de siste 24 timene.

– Vår motstander er blitt stanset i praktisk talt alle retninger av luftangrep, rakettild og bakkeangrep, sier Oleksij Arestovitsj på en pressebrifing fredag, ifølge den britiske avisen The Guardian.

Arestovitsj opplyser at ukrainske styrker har iverksatt motangrep både ved Kyiv og storbyen Kharkiv i øst.

Sivile bygninger i byen Dnipro sentralt i landet ble rammet av tre raketter fredag. En skofabrikk ble ødelagt og en sikkerhetsvakt ble drept, skriver NTB.

Var regnet som trygg

Frem til nå har Kharkiv vært regnet som trygg, noe som har gjort den til et samlingspunkt for organisering av humanitært arbeid.

– I dag skulle vi ha tatt imot mennesker som trenger massevis av støtte, sier Svetlana Kalenetsjeko. Hun bor og arbeider på en klinikk som ble ødelagt i angrepet.

– Nå kan vi ikke hjelpe noen, legger hun til.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse