Satellittbilder viser at den om lag 64 kilometer lange russiske militærkolonnen som har stått stille nordvest for Kyiv, har begynt å bevege seg igjen.

Kolonnen skapte opprinnelig stor bekymring for at et massivt angrep på Kyiv var under forberedelse. Men da den stoppet opp og sto stille i dagesvis, ble den snarer tatt som uttrykk for store logistiske problemer for russerne.

Men nye bilder tatt av det private selskapet Maxar Technologies torsdag formiddag viser bevegelse igjen, med pansrede kjøretøy som kjører inn og ut av byer nær Antonov-flyplassen nord for den ukrainske hovedstaden, melder AP.

Noen av kjøretøyene har flyttet seg inn i skogene, ifølge bildene, skriver The Guardian , og deler av kolonnen lenger nord har omgruppert seg nær Lubjanka med mobilt artilleri utplassert i stillinger i nærheten.

Kina sier de er bekymret

Kinas statsminister Li Keqiang sier at situasjonen i Ukraina er dyster, og tilbyr Beijings hjelp i å arbeide for fred.

– Vi støtter og oppfordrer til alle forsøk som fremmer en fredelig løsning på krisen. Den presserende oppgaven nå er å hindre spenningen fra å eskalere eller til og med komme ut av kontroll, sa Li under pressekonferanse fredag.

Omringes

– Kharkiv, Tsjernihiv og Mariupol – vi ser forsøk på å omringe disse byene, sier en høytstående kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet.

De samme forsøkene er blitt observert rundt hovedstaden, med flere linjer med russiske soldater som rykker fram, ifølge kilden.

Vedkommende sier også at russiske styrker det siste døgnet fram til torsdag hadde rykket fram om lag 5 kilometer mot hovedstaden.

– Det er dermed momentum. Men man må se dette i perspektiv. Det er ikke snakk om mye, sier han.

Han viser også til at hovedstaden «er tungt beskyttet» og at det er umulig å si hvor lang tid det kan ta før russiske styrker invaderer selve Kyiv. Det står russiske soldater om lag 15 kilometer fra sentrum av byen.

