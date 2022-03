annonse

Etter å ha sett på Debatten på NRK om hvorvidt det er rasistisk at vi er så villige til å hjelpe flyktninger fra Ukraina, er jeg mildest talt forskrekket. Hvordan kan så mange antirasister være så ensporede at de utelukkende vurderer vår hjelpevilje ut fra flyktningenes hudfarge?

Jeg må innrømme at jeg kommer i tanker om et uttrykk fra idrettsverdenen som forteller at veldig fokuserte idrettsutøvere før viktige løp befinner i en «boble», der virkeligheten ikke slipper inn. De har utelukkende fokus på sin egen lille verden og lukker alt annet ute.

Er det det samme som skjer med mange såkalte «antirasister», når de utelukkende omgås andre meningsfeller og bruker all sin tid på å lete etter noe som med en god del vrangvilje kan kalles rasisme? Blir det en slags konkurranse i å fremstå som den aller mest konsekvente og ekstreme antirasisten? Den som drar argumentene aller lengst?

Nå noterte jeg ikke navnene på deltakerne i debatten, men det var et panel på høyre side der, som virket som de hadde mistet enhver realitetssans, og det gjaldt ikke minst KrF-representanten, som virket som han utelukkende hadde ett eneste fokus: At vi skulle åpne for strømmen av flyktninger fra hele verden, uansett antall. Ikke ett eneste ord om hva dette koster, om vi er i stand til å bosette dem, integrere dem, gi dem et meningsfylt liv med utdanning og arbeid og så videre.

Det var kun ett eneste fokus: Vi må ta alle som lider i verden hit til Norge, og dette budskapet fremsettes med enorm patos. Virkelighetsorienteringen synes helt fraværende.

Og så har vi de to andre kvinnene som står ved siden av KrF-representanten. Ifølge dem opptrer vi dobbeltmoralsk og rasistisk fordi vi er så villige til å hjelpe ukrainske flyktninger, og de hadde kun en eneste forklaring på dette: Vi dehumaniserer flyktninger fra Afrika og Midtøsten og ser ikke på dem som likeverdige mennesker.

Og så er det hudfargen, da

Antirasister ser ut som de nærmest er forblindet av folks hudfarge. Jeg kjenner ikke til noen andre som mener at hudfarge betyr så vanvittig mye. Kan vi ikke snart begynne å vurdere våre medmennesker ut fra noe annet enn hudfarge. Men, nei da, for mange antirasister så forklarer hudfarge alt. En av disse kvinnene følte at hun måtte fortelle oss at fargede kvinner som flykter fra den fattige delen av verden er like glad i barna sine som oss hvite. Herre jemini, tror hun virkelig at andre mennesker ikke innser dette?

Det er nærmest umulig å få til en saklig diskusjon, når premisset til den ene parten er at mot-debattantenes eneste begrunnelse i flyktning-debatten er at mørkhudede mennesker ikke er likeverdige med hvite. Har de virkelig skjønt så vanvittig lite av hvordan verden fungerer og hvordan menneskene oppfatter sin omverden, basert på hvem de føler seg nærmest til og hvem de opplever som mer perifere?

Det burde gi svært mye mening, å sammenligne denne debatten med hvordan vi forholder oss til vår nærmeste familie kontra ukjente mennesker. De anser rasisme som den eneste grunnen til at vi føler større ansvar for noen mennesker burde spørre seg selv om de i en krisesituasjon ville ha sikret sine egne barn først før de begynte å redde andre.

Om deres barn var i en livstruende situasjon, ville de først ha sørget for å bringe alle andre i sikkerhet før de hadde brydd seg om sine egne barn? Alle vet, at man har de dypeste følelsene og den største ansvarsfølelsen for sin egen familie. Slik er mennesket laget. Og det er en god grunn til at verden er slik innrettet. Da sikres at alle mennesker har noen som føler et spesielt ansvar for akkurat dem.

Men når man har brakt sine egne i sikkerhet, vender vi selvsagt blikket mot våre naboer, våre sambygdinger og våre landsmenn. Her er det et hierarki som innebærer en rekkefølge i hvem vi bryr oss sterkest om. Slik er det i hele verden, og barna forventer selvsagt at deres egne foreldre vil prioritere å redde dem først.

Hvordan vil barna oppleve det om foreldrene setter dem bakerst i køen over hvem de vil hjelpe?

Barna vil med full rett oppleve det som et utilgivelig svik. Slike allmennmenneskelige selvfølgeligheter ser det ikke ut til at en del antirasister skjønner noe som helst av.

Mennesker fra den andre siden av jordkloden står oss fjernere enn mennesker i et av våre naboland. Slik er det over alt. Er det noen som innbiller seg at mennesker i Afrika har en spesiell omsorg for norske barn og blir opprørte over norske barn som lider under omsorgssvikt eller overgrep? Selvsagt ikke. Mennesker bryr seg først om sine egne, og dernest om andre, som er langt fjernere for dem.

Også i Afrika er det slik at folk som må flykte finner den største hjelpeviljen i sine naboland. Når innvandrere i Norge antyder at vi er rasister fordi vi er mer villig til å hjelpe ukrainere, synes jeg det fremstår nærmest som sjalusi. Ikke særlig sympatisk, spør du meg, å mistenkeliggjøre at ufine motiver styrer nordmenns hjelpevilje.

Sannheten er at Norge bryr seg om mennesker fra hele verden. Vi bruker gigantiske summer på å hjelpe folk både fjern og nær. Vi vet svært lite om alle pengene virkelig hjelper, men vi pøser ut penger fordi vår samvittighet pålegger oss å hjelpe. Vi burde faktisk være et forbilde for hele verden i hjelpervilje.

Men selv nordmenn har den samme menneskenaturen som mennesker i hele verden. Når folk i vårt nabolag lider og blir angrepet, føler vi et spesielt ansvar for å hjelpe dem. Og så vet vi at slik er det i alle deler av verden. Det er helt unaturlig at flyktninger fra andre siden av jorden skal reise til oss for å bosette seg her. Men det er helt naturlig at de landene som ligger nærme Ukraina tar imot dem hos seg.

Det har overhodet ikke noe med rasisme å gjøre, eller at vi ikke anser mennesker fra Afrika og Midtøsten som verdige mennesker. La meg også legge til at ingen kan vel ha unngått å legge merke til at flyktningene fra den fattige delen av verden for en stor del består av unge, friske og sterke menn som egentlig burde ha forblitt i sitt hjemland for å forsvare og bygge opp sine forfedres land.

Både den ukrainske presidenten og ukrainske menn har vist oss noen idealer som synes totalt fraværende i flyktningstrømmen fra Afrika og Midtøsten: Når de erklærer at de ikke ønsker å flykte, men heller forbli og kjempe for sitt land inntil døden, så hører vi noe som har vært helt uakseptabelt å undre seg over hos migrantene fra Midtøsten og Nord-Afrika.

Kontrasten til de unge, sterke, mannlige migrantene som vil til Norge for å få et bedre liv er påtagelig. Har du noensinne hørt menn fra Afghanistan, Iran, Irak, Midtøsten og Nord-Afrika erklære at de vil hurtigst mulig tilbake til sitt hjemland for å kjempe inntil døden for å forsvare kvinner og barn og gamle?

Det hører vi visst omtrent aldri. Men dette erklærer ukrainske menn, og det gjør ikke minst presidenten. Og det synes åpenbart at de aller fleste som flykter fra Ukraina, som altså i stor grad er kvinner, barn og eldre, kun anser dette som midlertidig, og de vil åpenbart hjem igjen så snart forholdene tillater det.

Når man sammenligner flyktningene fra Ukraina med migrantene fra Midtøsten og Nord-Afrika, så er det to fullstendig forskjellige verdener.

Kanskje migrantene fra Midtøsten og Nord-Afrika kunne ta til seg noen av den ukrainske mentaliteten og forstå at det står langt mere respekt av en ung, sterk og livskraftig mann om han velger å forblir i hjemlandet for å kjempe for sitt folk, enn om at rømmer for å sikre seg selv et liv i velstand mens befolkningen i hjemlandet lider.

