annonse

annonse

Henrik Kristoffersen klatret fire hakk og vant lørdagens storslalåmrenn foran Lucas Braathen i Kranjska Gora. Det var hans fjerde verdenscuptriumf i vinter.

Det skilte 33 hundredeler mellom Kristoffersen og Braathen. Sistnevnte delte andreplassen med verdenscupleder Marco Odermatt fra Østerrike.

I første omgang var Kristoffersen på femteplass og 28/100 sekund bak franske Alexis Pinturault, men i finalen kunne ingen stoppe alpinisten fra Rælingen.

annonse

– Jeg er superfornøyd. Det ble litt vel forsiktig i første omgang, men jeg kjørte veldig bra i den andre. Særlig satt det bra i avslutningspartiet, sa Kristoffersen i et FIS-intervju.

Før jul vant Kristoffersen storslalåmen i Alta Badia, mens det nylig ble to strake slalåmseirer i Garmisch-Partenkirchen. Totalt har han vunnet 27 verdenscuprenn i alpint.

Superduell

Braathen var kun én ørlite hundredel bak Pinturault etter første gjennomkjøring. Da øynet han muligheten for å ta sin tredje verdenscupseier i karrieren, men Kristoffersen ble for tøff å slå. Uansett jublet Bærum-gutten vilt over å ha havnet på pallen.

annonse

Odermatt innkasserte storslalåmcupen med lørdagens pallplass. Han har gjennom sesongen vunnet fire av seks verdenscuprenn i disiplinen. Hadde det ikke vært for Kristoffersen, ville østerrikeren stått med full pott.

– Marco har bare avgitt 40 poeng i storslalåm. Det er sykt. Jeg er glad for at vi har hatt to vinnere i vinter, sa Kristoffersen.

McGrath opp ti plasser

Søndag står nok et storslalåmrenn for tur i Kranjska Gora. Det ligger an til å bli nok en norsk-østerriksk duell.

I midtuken overrasket Atle Lie McGrath ved å vinne Flachau-slalåmen. Tre dager senere klatret han fra 17.- til 7.-plass i Slovenia. Fabian Wilkens Solheim ble nummer 26.

Timon Haugan stoppet på den sure 31.-plassen og endte akkurat utenfor feltet som tok seg til finaleomgangen. Heller ikke Leif Kristian Nestvold-Haugen klarte å gå videre og ble nummer 35. En utkjøring ga tidlig exit for Rasmus Windingstad.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474