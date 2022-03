annonse

Virustiltak, skyhøye strømpriser og politikere som lurer til seg pendlerboliger. Det er inntrykk folk sitter igjen med. Mens media oppfattes som et mikrofonstativ for øvrigheta.

– Facebook-gruppen Norwegian Freedom Convoy, med 24.000 medlemmer, er et symptom på at noe er endret også i Norge, skriver Bjørn Are Davidsen i Vårt Land. Han er rådgiver i tankesmien Skaperkraft, og advarer om at flere begynne å mistro myndighetene:

– Man mistror myndighetenes koronatiltak og det man ser som medienes mangel på objektivitet.

– Konspirasjonsteorier og vaksinemotstand er blitt en faktor i PSTs trusselvurdering. Aksjonsformer sprer seg verden rundt, selv med liten støtte i landet. Kan det bli reelle trusler også i Norge? spør han og nevner stortingspolitikeres særordninger og misbruk av disse.

Mange hundre prosents økning i strømpriser oppleves som å øke skattene med tusener av kroner i måneden og at Norge har lagt seg flate for globale krefter under påskudd av klimatiltak og energikrise, mener han.

Politikere må våge å vedgå feil, tror Davidsen, og sier jo mer man vrir seg unna, jo mer mistillit skapes. Ikke bare til enkeltpersoner, men til «systemet». Han sier også at media må unngå latterliggjørende eller nedlatende kommentarer.

– Det øker mistroen til vanlige media som man mener fordreier sannhetene fordi de er i lomma på myndigheter som ikke vil oss vel, mener Davidsen.

Folket skal holde kjeft

– Denne mistroen skjer som følge av en ensidig vinkling der mange røster ikke slipper til. Koronatiltak og håndteringen skal ikke diskuteres, stoler man ikke på myndigheter og det mediene skriver – så hold kjeft, sier Kongsbergmannen Geir Lundheim (59) til Resett. Han har tidligere sagt fra i offentligheten om hva han mener om tiltakene for å stenge ned samfunnet.

Lundheim mener politikere og medier er i lomma på hverandre og som følge av dette får de også mindre tillit fra folket.

Forakten til politikere blir heller ikke mindre når man ikke klarer å rydde i eget reir og stadig flere avsløringer dukker opp. Han mener politikere vrir seg unna alt ansvar når det begås feil. Det man høster av tillit er en kombinasjon av det som er bra og det som går galt. Å vri seg unna ansvar bare understreker hvor feig man i virkeligheten er.

– Energikrisen i Norge har politikerne skapt selv og burde vært helt unødvendig, konstaterer han.

Det medfører ikke bare økte kostnader på strøm, men på alt annet av varer og tjenester, sier Lundheim, og legger til at staten og de som styrer oppfører seg ikke lenger som innbyggernes tjenere. Han mener at politikerne har fullstendig mistet bakkekontakten med vanlige folks hverdag og dette vil ikke endre seg før hele systemet endres.

