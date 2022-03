annonse

annonse

Den kjente historikeren Niall Ferguson advarer Vesten mot å tro at Ukraina kan holde ut.

Det kan gå «forferdelig galt» dersom man kun stoler på sanksjoner for å stoppe Russland i krigen mot Ukraina. Det er i et intervju med CNBC han sier dette.

Artikkelen fortsetter.

annonse

Å baserer seg på sanksjoner er en svært risikabel strategi.

annonse

– Det vil ikke fungere raskt nok til å avverge en russisk seier i Ukraina, og jeg tror dette er det kritiske problemet, sier Ferguson.

– Vi vil sitte der og si, ja, sanksjonene har virkelig skadet Russland. Men det vil ikke ha noe å si for Putin fordi han vil kunne kreve seier. Det er for meg marerittscenarioet, sier han.

Han mener Putin nok har blitt overrasket over motstanden de har møtte, men mener de har en så overveldende miltær overmakt at forsvarerne vil ha vanskeligheter med å stå imot. Dermed etterlyser han større innsats for å styrke Ukrainas militære forsvarevne, men uten å eskalere til en direkte konflikt mellom Nato og Russland.

Ferguson tror det er mulig å finne en forhandlingsløsning. Men da må Kyiv være villige til å akseptere nøytralitet og ta NATO-medlemskap vekk av bordet.

– Målet var å forhindre at Ukraina ble et vellykket demokrati orientert mot Vesten, enten det er i NATO eller EU. Man kan oppnå det bare ved å ødelegge Ukrainas infrastruktur og gjøre den om til en rykende haug grus, og dessverre, for hver dag som går, kommer president Putin nærmere å gjøre det, sier Ferguson.

I et annet intervju med australske John Anderson uttaler Ferguson seg mer optimistisk om muligheten for en forhandlingsløsning. Der påpeker han hvor dårlig invasjonen for russerne faktisk har gått og at Putin trolig er ute etter å finne en avtaleløsning som gjør at den militære operasjonen kan avblåses.

I dette intervjuet sier Ferguson at han tror en forhandlingsløsning kan være på plass i løpet av «dager, eller få uker». Men det vil måtte innebære at Zelenskyj aksepterer nøytralitet og at ambisjonene om Nato-medlemskap legges.

Ferguson tror utsiktene til at Ukraina blir helt ødelagt, vil få ukrainerne til forhandlingsbordet.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474