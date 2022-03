annonse

annonse

FNs sikkerhetsråd møttes fredag for å diskutere russiske påstander om at USA finansierer «militær biologiske aktiviteter» i Ukraina. Men hva er egentlig realitetene?

Den russiske FN-ambassadøren, Vasily Nebenzya, tegnet et bilde av mulig «ukontrollert spredning av biomidler fra Ukraina» over hele Europa. Hans amerikanske motpart, Linda Thomas-Greenfield, advarte om at Russlands påstand kan være et påskudd for å sette i gang sitt eget biologiske våpenangrep på Ukraina.

Det var forrige søndag at det russiske utenriksdepartementet la ut en tweet som anklaget amerikanske og ukrainske myndigheter for å drive et hemmelig «militær-biologisk program». Moskva hevdet at deres invasjonsstyrker hadde oppdaget bevis på en «nødopprydding» for å skjule programmet, skriver The Guardian.

annonse

Russiske myndigheter har fortsatt med å hevde at de hadde funnet dokumenter knyttet til den hemmelige amerikanske operasjonen i laboratorier i de ukrainske byene Kharkiv og Poltava.

Mistanken ble forsterket etter at Victoria Nuland, som er ansvarlig for Ukraina i State Departement, i en høring i Senatets utenrikskomite denne uken uttrykte bekymring for at biologisk materiale ville falle i hendene på russerne. «Ukraina har biologiske forskningsfasiliteter,» svarte hun og la til at det var bekymring for at russiske styrker prøvde å få kontroll over laboratoriene. «Vi jobber med ukrainerne om hvordan de kan forhindre at noe av dette forskningsmaterialet faller i hendene på russiske styrker.»

Hennes uttalelser ble i enkelte miljøer tatt som bekreftelse på at USA finansierte hemmelige programmer i Ukraina.

annonse

Teorien ble deretter plukket opp på sosiale medier og har blitt omtalte hos blant annet Steve Bannon, som driver en stadig mer populær podkast kalt Bannons War Room. Også Tucker Carlson på Fox News har omtalt saken og har kritisert de andre mediene for å ta amerikanske myndigheters utsagn om at dette er regulær forskningsaktivitet for god fisk. «Vi burde være veldig bekymret for dette,» sa Carlson.

Tucker: We should be very concerned about this Fox News host reacts to claims the U.S. has been funding biolabs in Ukraine on ‘Tucker Carlson Tonight.’ #FoxNews #TuckerSubscribe to Fox News! https://bit.l…

Både USA og Ukraina har kategorisk benektet at de utvikler biologiske våpen inne i landet. På fredagens møte sa USAs FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield: «Jeg vil si dette en gang: Ukraina har ikke et biologisk våpenprogram.’» Hun fortsatte med å snu anklagen tilbake til Moskva. «Det er Russland som lenge har opprettholdt et biologisk våpenprogram i strid med internasjonal lov.»

På fredag intervjuet Steve Bannon en biovåpen-ekspert som han lenge har brukt i programmet, dr. Steven Hatfill. Hatfill, som var rådgiver for Donald Trump på saker relatert til biologisk våpen og også koronapandemien, avviste at disse laboratoriene hadde noe med hemmelig programmer å gjøre. Han sa dette var forskningslaboratorier som USA var med å finansiere i en rekke land og som handlet om beredskap for å identifisere skadelige virus og andre patogener som kunne true mennesker og ikke minst husdyr.

Amerikansk finansiering til disse laboratoriene har sine røtter i Sovjetunionens fall, hvoretter penger ble pumpet inn i Ukraina og andre tidligere sovjetiske land for å hjelpe dem med å overføre vitenskapelige ferdigheter bort fra våpenprogrammer til folkehelseinitiativer.

Les også: Fra å hate til å heie på oss selv (+)

annonse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har sagt at de ikke er klar over aktivitet fra Ukraina som bryter noen internasjonale traktater, inkludert forbudet mot biologiske våpen.

The Guardian skriver også at Ukraina driver biologiske laboratorier som mottar amerikansk finansiering. Ordningen ble opprinnelig kjent som Cooperative Threat Reduction (CTR)-programmet, men er nå oftere referert til som det biologiske engasjementsprogrammet. Programmet har blitt drevet av både republikanske og demokratisk presidenter for å støtte tidligere sovjetiske og andre land til å oppfylle folkehelseforpliktelser.

«Dette er en av de beste tingene vi gjør,» sa Dr Gigi Gronvall, seniorforsker ved Johns Hopkins Center for Health Security, til Guardian.

Det meste av arbeidet til laboratoriene i Ukraina i dag, sa Gronvall, involverte overvåking av sykdommer hos dyr og mennesker som et tidlig varslingssystem for sykdommer som afrikansk svinepest, som er endemisk i regionen. «Vi vet at patogener ikke respekterer grenser, så det er en fordel for oss alle å hjelpe til med å slukke folkehelsebranner før de blir for store,» sa hun.

Som en del av arbeidet deres med å forske på sykdommer, ser det ut til at biolaboratoriene har farlige patogener lagret. WHO har oppfordret Ukraina til å ødelegge farlige stoffer i laboratoriene for å unngå risikoen for et katastrofalt utbrudd dersom et av laboratoriene skulle bli rammet av russisk angrep.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474