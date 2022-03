annonse

Det strides derimot om hva bevegelsen kan bety for det sannsynlige kommende angrepet på den ukrainske hovedstaden.

Ifølge Newsweek, indikerer satellittbilder at den mye omtalte flere kilometer lange russiske militærkonvoien utenfor Kyiv har delt seg opp og begynt å spre seg til omkringliggende områder, etter å ha stoppet opp nord for Kyiv i omtrent en uke.

Satellittbildene kommer fra det USA-baserte selskapet Maxar Technologies og viser at den drøyt 60 kilometer lange konvoien – bestående av stridsvogner, pansrede kjøretøyer og artilleri – har beveget seg inn i nærliggende byer og skogsområder.

I en oppdatering fredag sa Storbritannias forsvarsdepartement at reposisjoneringen viste at det russiske militæret «sannsynligvis forsøker å tilbakestille og reposisjonere sine styrker for fornyet offensiv aktivitet i de kommende dagene», som «sannsynligvis vil inkludere operasjoner mot hovedstaden Kyiv.»

Defensivt trekk

Pressesekretær i Pentagon, John Kirby, advarer imidlertid mot å trekke noen forhastede konklusjoner, og antyder at det i stedet kan være snakk om et defensivt trekk, på grunn av stadige ukrainske angrep på konvoien.

– Jeg vil ikke gjøre for mye ut av det faktum at det er satellittbilder som viser at denne konvoien deler seg opp og beveger seg inn i skogsområder. Det kan bare være for beskyttelse fordi ukrainerne fortsetter å true konvoien og dens fremgang. Vi ser ingen fremskritt med å forsyne den. Jeg vil være forsiktig med å gjøre for mye ut av denne hendelsen, sa Kirby under en pressekonferanse fredag.

Kirby får støtte av landkrigføringsanalytiker Nick Reynolds fra den britiske forsvarstenketanken Royal United Services Institute. I en uttalelse til nyhetsbyrået Associated Press sa han at oppdelingen av konvoien «ser ut som et defensivt tiltak» for å beskytte seg. Han mener også at det kan være en indikasjon på at Russland ikke lett kan omringe Kyiv.

Droner

Ikke lenge før konvoien begynte å spre seg, ble det publisert en video på internett som viste ukrainske droneangrep mot en kolonne av russiske stridsvogner på vei mot Kyiv, noe som resulterte i døden til en russisk kommandør. I videoen sier en fortellerstemme, antageligvis en russisk soldat, at konvoien hadde lidd «store tap» og at «kommandanten for kolonnen ble drept».

Rob Lee, ekspert på russisk militære anliggende og seniorforsker ved tenketanken Foreign Policy Research Institute, sa på Twitter at det vellykkede ukrainske droneangrepet var en indikasjon på «veldig dårlig taktikk vist av denne russiske panserstyrken så nær Kiev.»

«De er godt innenfor rekkevidden til ukrainsk artilleri i Kyiv, de er på en åpenbar innfartsvei, også bestemte de seg fortsatt for å klynge seg sammen som dette, og gjøre dem mer sårbare for indirekte ild,» skrev Lee.

Very poor tactics displayed by this Russian armored force so close to Kyiv. They’re well within range of Ukrainian artillery in Kyiv, they’re on an obvious avenue of approach, and they still decided to bunch up like this, leaving them more vulnerable to indirect fire. pic.twitter.com/3ShhyF5OsE — Rob Lee (@RALee85) March 10, 2022

