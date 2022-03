annonse

Russland har tatt i bruk små kamikazedroner – kjent som «KUB» – i angrep på den ukrainske hovedstaden denne uken.

Defense-blog melder at et eksemplar av de lette russiske kamikazedronene ble skutt ned i Podil-området i Kyiv lørdag. Dronen var utstyrt med eksplosiver og metallkuler for å påføre maksimal menneskelig skade.

Den lille dronen er utviklet av ZALA Aero – et datterselskap av Russlands mest kjente våpenprodusent Kalashnikov. Spesielt designet for å ta ut «fjerntliggende bakkemål», har den en maksimal hastighet på rundt ca. 130 kilometer i timen, en maks flytid på 30 minutter og kan utstyres med en eksplosiv nyttelast på opp til cirka 3 kg.

Etter oppskyting kan dronen streife i luften for å speide etter militære mål, deretter stupe ned mot dem og ta dem ut i «kamikaze-stil».

Kalashnikov kaller dronen for «et ekstremt presist og veldig effektivt våpen, som det er utrolig vanskelig å bekjempe med tradisjonelle luftvernsystemer.»

Rob Lee, en prominent ekspert på russisk militære spørsmål, bekreftet på Twitter lørdag at kamikazedronene har blitt tatt i bruk.

The first evidence Russia is using loitering munitions in Ukraine. This looks like a Kalashnikov ZALA Aero KUB-BLA loitering munition. https://t.co/O832OSUKSm pic.twitter.com/cXzuwgciut

— Rob Lee (@RALee85) March 12, 2022