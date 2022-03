annonse

Siden starten har DuckDuckGo markedsført seg som et «sensurfritt» alternativ til Google, verdens største søkemotor.

Den tiden synes nå å være forbi. Ifølge nettstedet Bleeping Computer har DuckDuckGo iverksatt tiltak mot russiske nettsider.

Heretter vil russiske nettsider som sprer påstått desinformasjon i praksis ikke vises i søkeresultatet hos DuckDuckGo.

Dessuten innfører DuckDuckGo, i velkjent Google-stil, egne faktabokser som skal «fremheve kvalitetsinformasjon» for publikum.

Teknisk dreier seg seg ikke om fjerning av søketreff.

Sensuren skjer ved at russiske nettsider gis lavere synlighet, slik at du må klikke deg gjennom mange sider for å kunne se disse treffene.

Tiltaket ble kunngjort av DuckDuckGos administrerende direktør Gabriel Weinberg på hans Twitter-konto forleden.

Like so many others I am sickened by Russia’s invasion of Ukraine and the gigantic humanitarian crisis it continues to create. #StandWithUkraine️

At DuckDuckGo, we've been rolling out search updates that down-rank sites associated with Russian disinformation.

— Gabriel Weinberg (@yegg) March 10, 2022