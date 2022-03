annonse

En rekke land har innført sanksjoner mot russiske politikere, industri og banker.

USA, Canada, Storbritannia, EU, Norge, Japan, Singapore og Australia er noen av landene som har vedtatt mange og til dels ødeleggende straffetiltak mot Russland.

Statenes politiske og økonomiske sanksjoner har ikke bare smittet over på multinasjonale konsern som Google, IKEA, Mastercard, Adidas og Netflix, som i likhet med over 250 selskap enten har innstilt eller avviklet sine aktiviteter der i landet.

Også Per og Kari Hvermansen synes å ha latt seg inspirere av storpolitikkens virkemidler, og undersøker nå hvordan de personlig kan ramme Russland og Vladimir Putin hardest mulig.

Det er ingen god idé, tror Likestillingsombudet.

Når privatpersoner skal lage og håndheve hjemmesnekrede «sanksjoner», kan det i verste fall bryte norsk lovgivning mot rasisme og etnisk diskriminering.

Det sier fagdirektør Mariette Lobo i Likestillings- og diskrimineringsombudet til NRK. Bakgrunnen er at flere norske småbedrifter har innført «sanksjoner» eller sanksjonslignende kampanjer og markeringer mot russiske enkeltpersoner.

I Tromsø har hotellkjeden Enter ved daglig leder Idar Gabrielsen erklært russiske gjester uønsket, men likevel ikke utestengt.

Samme sted ba kjøreskolen Wright russiske elever erklære om de er enige med Putin, skriver Nordlys . Senere gikk kjøreskolen vekk fra dette kravet, og har isteden utstyrt bilene sine med Ukrainas flagg og teksten «Stop War».

. Senere gikk kjøreskolen vekk fra dette kravet, og har isteden utstyrt bilene sine med Ukrainas flagg og teksten «Stop War». I Sogn og Fjordane sa daglig leder Arne Glenn Flåten ved Vesterland Feriepark, som også er lokalpolitiker for Høyre, nei til russiske gjester.

– Ut fra likestillings- og diskrimineringsloven og ut fra straffeloven er det ikke innenfor loven hvis en hel gruppe nektes tilgang til å bruke hotellet uten saklig grunn, understreker Lobo i Likestillingsombudet.

Lobo viser til likestillings- og diskrimineringslovens paragraf 6, som forbyr å diskriminere ut fra etnisitet eller nasjonal opprinnelse.

Vurderingen deles av flere eksperter.

Vibeke Blaker Strand, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, sa nylig til NRK at private aktører ikke har anledning til å innføre praksiser som forskjellsbehandler russiske enkeltpersoner.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO understreker at sanksjoner bør overlates til stater og regjeringer.

– Norske myndigheter vil ta hånd om sanksjonspolitikken, og NHO vil sørge for at våre medlemmer fortløpende er oppdatert på dette, sa regiondirektør Helene Frihammer i NHO Vestlandet til NRK.

I tillegg til privatpersoner som «leker sanksjoner» meldes det om hets og mobbing av russere i Norge.

Khrono skriver at Kunnskapdepartementet har fått rapporter om at russiske akademikere og studenter utsettes for hets. I et rundskriv ber Kunnskapsdepartementet om at lærestedene er oppmerksomme på dette.

Fra Redd Barna får Dagsavisen opplyst at russiske barn i Norge opplever negative kommentarer på grunn av Ukraina-konflikten. Omfanget er likevel neppe stort, mener Det norsk-russiske kultursenter i Oslo.

– Stort sett er hets heldigvis noe vi ikke opplever. Men vi kjenner til at ei ni år gammel jente har opplevd å bli mobbet og har fått høre at «det er dårlig å være russer» og at «russere holder med Putin», sier senteret.

Andre steder i landet er beskjeden motsatt.



– Flere har for­talt meg at ungene deres har opp­levd å få hets på skolen i dag. Det er snakk om ung­doms­sko­le­ele­ver, sa Den norsk-russiske forening i Bodø til Avisa Nordland.

NRK har skrevet om norsk-russere som har fjernet sitt russiske mellomnavn fra profiler i sosiale medier for å unngå ukvemsord og utskjelling. «Dra til hjemlandet ditt!» er noen av meldingene som norsk-russere, herunder ungdommer, forteller å ha mottatt.

