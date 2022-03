annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre vil løsrive regjeringen fra Hurdalsplattformen. Han mener det er nødvendig for å møte nye kriser.

– Det som er på toppen av min liste nå er trygg økonomisk styring, sier statsministeren, som varsler at noen løfter fra Hurdalsplattformen må skyves på.

– Når vi er der vi er i dag så blir det regjeringens ansvar å sørge for trygg økonomisk styring. Da er det noen satsinger vi må skyve på. Det er ikke til å komme utenom, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i et intervju med VG.

Støre sier det er for tidlig å oppgi hva som bør forskyves. Men beredskap og sikkerhet må nok styrkes.

– Når vi har krig i Europa, må vi vurdere nye utfordringer som følge av det og finne rom til nødvendige satsinger i budsjettene våre. Det handler blant annet om beredskap og sikkerhet, og hjelpen vi må gi ukrainske mennesker som flykter fra krig.

Men Støre advarer mot å bruke statens økte inntekter fra høye energipriser til å demme opp for folk og bedrifters økte utgifter.

– Det som er sant er at vi får inntekter når energiprisene går raskt opp. Men Norge er en nasjon som har et pensjonsfond som merker den andre siden av dette, nemlig at verdipapirmarkedene faller, sier Støre, og nevner på at oljefondet har tapt opp mot 1.000 milliarder kroner siden nyttår.

