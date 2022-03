annonse

NATO-nasjoner skal ha sendt mer enn 17.000 antitankvåpen til Ukraina i løpet av de siste ukene.

Mens det ukrainske folket fortsetter å kjempe for nasjonens eksistens, får de god hjelp av vennligsinnede stater for å slå tilbake det russiske militæret. Spesielt har USA og landets allierte oversvømmet nasjonen med antitankvåpen.

Ifølge The National Interest, har NATO-land nå sendt mer enn 17.000 antitankvåpen med fly til Polen og Romania på mindre enn en uke. Derfra fortsetter våpnene turen videre over land til Kyiv og andre større ukrainske byer.

Hærsjef-besøk

Forrige uke reiste den amerikanske hærsjefen, general Mark Milley, til en ikke-avslørt flyplass nær den ukrainske grensen, som blir omtalt som «et knutepunkt for frakt av våpen» av en anonym høytstående tjenesteperson i det amerikanske forsvarsdepartementet. Der var Milley personlig i stand til å observere den multinasjonale innsatsen for å få våpen inn i Ukraina.

Den ikke-navngitte tjenestepersonen opplyste også at «den store majoriteten av en amerikansk sikkerhetshjelpspakke på 350 millioner dollar allerede er levert til Ukraina,» kun en uke etter at den ble offisielt godkjent av Det hvite hus.

«Tankdødare»

Flere forskjellige typer anti-tank systemer fra flere forskjellige NATO-land har blitt donert til ukrainerne, inkludert: Amerikanskproduserte Javelins, anglo-svenske kortdistanse NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) og andre typer rakettdrevne granater (RPG).

Våpnene har vært effektive i å ta ut russiske tanks og har vært essensielle for å bremse opp den russiske invasjonen. De kan kobles direkte til et betydelig antall dokumenterte ødelagte russiske stridsvogner og andre pansrede kjøretøy. Det flommer over av videoer på sosiale medier som viser at russiske panserenheter blir tatt ut av disse våpnene.

Enkle å operere

Ukrainske ledere har uttalt at våpenforsendelsene «utgjør en forskjell på slagmarken». En faktor kan være at amerikanske Javelin faktisk er et ganske enkelt våpen å betjene. Våpenmagasinet Task & Purpose skriver at «våpenets siktesystem føles i stor grad som et videospill, noe som kan gjøre det lettere for unge soldater å bli trent opp».

Våpnene er basert på «skyt og stikk»-konseptet, som betyr at en operatør i skjul bare trenger å bli eksponert i en kort periode før vedkommende kan ta dekning på nytt. Men det vil aldri være lett å ta på seg en tank som infanteri, så ukrainere fortsetter å risikere livet i forsvaret av sin nasjon.

Foreløpig ser det ut til at Ukrainas menn og kvinner er klare – og til og med ivrige – for å kjempe mot de russiske inntrengerne. På dette tidspunktet kan det nå være et langt større antall antitankvåpen i Ukraina enn alle stridsvognene som Russland har i sitt arsenal.

