For tredje gang siden Russlands invasjon 24. februar sier det ukrainske militæret at en russisk general er blitt drept i kampene, ifølge NTB.

Denne gangen dreier det seg om generalmajor Andrej Kolesnikov, som skal ha blitt drept av ukrainske styrker nær Mariupol.

Det russiske militæret har ikke bekreftet dødsfallet og har generelt vært hemlighetsfulle om tapene de lider i Ukraina.

To ganger tidligere i krigen har Ukraina hevdet at de har drept russiske generaler i kampene, inkludert generalmajor Andrej Sukhovetskij og generalmajor Vitalij Gerasimov. Mens ingen russiske kilder har bekreftet at sistnevte er død, har kolleger av førstnevnte bekreftet at sjefen for den 7. luftbårne divisjon ble drept i kamper den første uka.

I tillegg er det bekreftet fra uavhengige kilder at Magomed Tusjajev, som var general i de tsjetsjenske paramilitære styrkene, ble drept i kamper i Ukraina.

