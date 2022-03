annonse

annonse

Den etiopiske menneskerettskommisjonen sier at regjeringsstyrkene har brent en tilfangetatt mann levende. Episoden vises på en video som sirkulerer i landet.

Det er NTB som melder om saken.

Søndag opplyste menneskerettighetskommisjonen (EHRC) at offeret var en mann fra Tigray som «ble brent levende, og at regjeringsstyrker deltok».

annonse

Episoden skal ha skjedd 3. mars i regionen Benishangul Gumuz som grenser til Sudan og Sør-Sudan. Dagen før ble minst 20 mennesker drept i et angrep der, ifølge kommisjonen.

Soldater skjøt og drepte siden åtte tigrayer som var mistenkt for å være involvert i angrepet, skriver NTB.

– Likene ble tatt til en skog i nærheten og brent. I mellomtiden ble enda en etnisk tigrayer som var mistenkt for å ha kontakt med de drepte, pågrepet og kastet på bålet med de døde, der han døde av brannskadene, heter det i rapporten til EHRC. Episoden vises på denne Twitter-videoen.

This awful scene of burning an alive man in #Tigray is one of thousands of such horrible violations by troops of #Ethiopia and #Eritrea represents aggravated war crime and crime against humanity. The International Criminal Court MUST act as acted for #Ukraine. pic.twitter.com/NSaCY0hHVC

— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) March 13, 2022